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۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۵

مدیر بازرگانی کیش:

گوشت گرم در کیش ارزان تر از سرزمین اصلی عرضه می شود

گوشت گرم در کیش ارزان تر از سرزمین اصلی عرضه می شود

کیش - مدیر بازرگانی کیش گفت: با توجه به افزایش قیمت گوشت قیمت های عرضه شده در کیش به نسبت پایین تر از سرزمین اصلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیدی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای تنظیم بازار جزیره کیش ضمن توضیح دستور جلسه و پیگیری مصوبات و دستور العمل های جلسه چهارم تنظیم بازار با اعلام رصد مکرر و مداوم ۲۹ قلم کالای اساسی بیان داشت: افزایش قیمتی تنها افزایش ۲۰ درصدی قیمت گوشت در شاخه مواد پروتئینی و ۱۲درصدی قیمت پنیر در شاخه لبنیات داشته ایم.

وی وضعیت قیمت به خصوص  ۲۹ قلم کالای مهم را نسبت به سرزمین اصلی مناسب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمت گوشت قیمت های عرضه شده در کیش به نسبت پایین تر از سرزمین اصلی است.

وی گفت: درخواست‌های مکرری از طریق مباشر بازرگانی سازمان و خود مدیریت جهت دریافت سهمیه گوشت یارانه صورت گرفته ولی تا به امروز موفق به دریافت و انتقال و توزیع گوشت و مرغ یارانه ای طی ۲ ماه گذشته نشدایم ولی با هماهنگی بعمل آمده و گزارش مباشر بازرگانی یکی از شرکتهای جزیره کیش به احتمال زیاد تا آخر بهمن ماه جاری سهمیه گوشت و مرغ منجمد یارانه ای کیش را تحویل و توزیع خواهد کرد.

پازوکی مدیر اجتماعی کیش در مورد افتتاح بازار ماهی جزیره کیش توضیح داد: به علت غیر بهداشتی بود محل عرضه ماهی در اسکله بندرگاه تمام تلاش ها به کار رفت تا هر چه سریعتر بازار ماهی به افراد واجد شرایط واگذار شود و این اقدام در حال نهایی شدن است و امید می‌رود تا اواخر بهمن ماه بازار ماهی کیش به صورت رسمی شروع به فعالیت کند.

مظفری مدیرعامل منطقه آزاد کیش در این نشست ارایه خدمات و  عرضه کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب را مهم دانست و گفت: به جهت نزدیکی ایام عید و برآورد اولیه نوروز امسال کیش روزهای شلوغ و متفاوتی را خواهد داشت.

وی با تاکید بر برنامه ریزی مناسب و دقیق و ارایه خدمات با کیفیت برای گردشگران و کیشوندان خاطرنشان کرد: می شود از همین نعمات صید و بسته بندی ماهی و ارسال آن به سراسر کشور بهره اقتصادی و تبلیغاتی جذاب گردشگری برد. تاسیس چند بازار مجهز ماهی در کیش خود می تواند جاذبه گردشگری و اقتصادی ایجاد کند.

مظفری اظهارداشت: ما همه در یک کشتی نشسته ایم بخش خصوصی و دولتی باید کمک کنیم تا مایحتاج گردشگران و کیشوندان به نحو احسن تامین و ارائه شود.

مظفری افزایش میزان کالای همراه مسافر را از جهات مختلف به خصوص بار روانی ایجاد شده برای حضور و تردد گردشگران به کیش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مصوب و اجرایی شدن این امر می‌تواند به رونق اقتصاد مناطق آزاد به خصوص کیش کمک شایانی کند.

وی افزود: شرایط امروز کشور و کیش در ابعاد اقتصادی مناسب نیست باید مجموعه های مختلف فعال پای کار بیایند.

کد مطلب 4536785

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