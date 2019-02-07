گوشت گرم در کیش ارزان تر از سرزمین اصلی عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیدی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای تنظیم بازار جزیره کیش ضمن توضیح دستور جلسه و پیگیری مصوبات و دستور العمل های جلسه چهارم تنظیم بازار با اعلام رصد مکرر و مداوم ۲۹ قلم کالای اساسی بیان داشت: افزایش قیمتی تنها افزایش ۲۰ درصدی قیمت گوشت در شاخه مواد پروتئینی و ۱۲درصدی قیمت پنیر در شاخه لبنیات داشته ایم.

وی وضعیت قیمت به خصوص ۲۹ قلم کالای مهم را نسبت به سرزمین اصلی مناسب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمت گوشت قیمت های عرضه شده در کیش به نسبت پایین تر از سرزمین اصلی است.

وی گفت: درخواست‌های مکرری از طریق مباشر بازرگانی سازمان و خود مدیریت جهت دریافت سهمیه گوشت یارانه صورت گرفته ولی تا به امروز موفق به دریافت و انتقال و توزیع گوشت و مرغ یارانه ای طی ۲ ماه گذشته نشدایم ولی با هماهنگی بعمل آمده و گزارش مباشر بازرگانی یکی از شرکتهای جزیره کیش به احتمال زیاد تا آخر بهمن ماه جاری سهمیه گوشت و مرغ منجمد یارانه ای کیش را تحویل و توزیع خواهد کرد.

پازوکی مدیر اجتماعی کیش در مورد افتتاح بازار ماهی جزیره کیش توضیح داد: به علت غیر بهداشتی بود محل عرضه ماهی در اسکله بندرگاه تمام تلاش ها به کار رفت تا هر چه سریعتر بازار ماهی به افراد واجد شرایط واگذار شود و این اقدام در حال نهایی شدن است و امید می‌رود تا اواخر بهمن ماه بازار ماهی کیش به صورت رسمی شروع به فعالیت کند.

مظفری مدیرعامل منطقه آزاد کیش در این نشست ارایه خدمات و عرضه کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب را مهم دانست و گفت: به جهت نزدیکی ایام عید و برآورد اولیه نوروز امسال کیش روزهای شلوغ و متفاوتی را خواهد داشت.

وی با تاکید بر برنامه ریزی مناسب و دقیق و ارایه خدمات با کیفیت برای گردشگران و کیشوندان خاطرنشان کرد: می شود از همین نعمات صید و بسته بندی ماهی و ارسال آن به سراسر کشور بهره اقتصادی و تبلیغاتی جذاب گردشگری برد. تاسیس چند بازار مجهز ماهی در کیش خود می تواند جاذبه گردشگری و اقتصادی ایجاد کند.

مظفری اظهارداشت: ما همه در یک کشتی نشسته ایم بخش خصوصی و دولتی باید کمک کنیم تا مایحتاج گردشگران و کیشوندان به نحو احسن تامین و ارائه شود.

مظفری افزایش میزان کالای همراه مسافر را از جهات مختلف به خصوص بار روانی ایجاد شده برای حضور و تردد گردشگران به کیش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مصوب و اجرایی شدن این امر می‌تواند به رونق اقتصاد مناطق آزاد به خصوص کیش کمک شایانی کند.

وی افزود: شرایط امروز کشور و کیش در ابعاد اقتصادی مناسب نیست باید مجموعه های مختلف فعال پای کار بیایند.