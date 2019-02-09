حجت‌الاسلام مجتبی فتح الهی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضرت زهرا (س) در تمام مسائل زندگی از نظر رفتار و منش و شخصیت در خانواده به عنوان مهمترین نهاد جامعه، سرآمد زنان و مردان عالم هستند.

وی با اشاره به اینکه مادر در خانواده رکن اصلی است، گفت: حضرت زهرا (س ) در خانواده یک دختر نمونه، همسر و مادری الگو بودند تا جایی که پدر بزرگوار ایشان برای وی احترام بسیار زیادی قائل بود و ایشان را ام ابیها خطاب می کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: خطاب کردن حضرت زهرا (س) به این عنوان نشان از محبت بی نهایت رسول اکرم (ص ) به ایشان دارد.

حجت‌الاسلام فتح‌الهی‌نژاد خاطرنشان کرد: همچنین ایشان در جایگاه همسری الگویی بی‌نظیر هستند و در شرایطی که بعد از رحلت پیامبر اسلام حوادثی موجب شد حضرت علی (ع) مورد بی مهری قرار گیرد حضرت فاطمه زهرا (س) انیسی مونس برای شوهر بود.

این کارشناس فرهنگی خاطرنشان کرد: ایشان برای فرزندان خود نیز مادری نمونه بود تا جایی که همه ائمه معصوم از نسل ایشان تربیت شدند و فرزندان ایشان از جمله حسنین (ع ) و حضرت زینب (س) الگویی برای همه هستند.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: ائمه اطهار (ع ) در راه خدمت به اسلام از چیزی دریغ نکردند و در حال حاضر همه مسلمانان دنیا هر چه دارند از آنان دارند.

وی افزود: در اثر القائات فرهنگی غرب بخشی از این الگوگیری‌ها در جامعه در حال فراموشی است در حالی که خود غربی‌ها به آسیب‌های الگوهای خود پی برده‌اند و دانسته‌اند که اگر بنیاد خانواده سست شود عفت و پاکدامنی در جامعه کم و فساد و بی‌بند و باری فراوان می‌شود در نتیجه طلاق افزایش و ازدواج کاهش و جامعه آسیب‌پذیر خواهد شد.

به گفته حجت‌الاسلام فتح‌الهی‌نژاد، هرچه که حضرت زهرا (س) به آن عمل و آن را رعایت می‌کرد خواست حضرت رسول و خداوند بوده است بر همین مبنا باید از ایشان پیروی کنیم زیرا این باعث سعادت انسان‌ها خواهد شد.