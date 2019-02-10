محدودیت های ترافیکی ۲۲ بهمن در گلستان اعلام شد

سرهنگ محمد طبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدودیت های ترافیکی به مناسبت راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از هفت صبح دوشنبه تا پایان مراسم اجرا می شود.

وی افزود: محدودیت ترافیکی در گرگان از میدان مازندران به سمت چهارراه میدان با مسیر جایگزین خیابان ایرانمهر، خیابان شهید رجایی از ابتدای خیابان میرکریم به سمت چهارراه میدان با مسیر جایگزین بلوار رسالت، میدان سرخواجه به سمت چهارراه میدان با مسیر جایگزین خیابان های پنجم آذر و شهید باهنر، تقاطع شهدا به سمت میدان شهرداری با مسیر جایگزین بلوار رسالت، خیابان پاسداران از ابتدای سه راهی لشکر به سمت میدان شهرداری با مسیر جایگزین خیابان پنجم آذر و خیابان گرگان جدید از کوچه ۶ و هفت به سمت خیابان شهید بهشتی با مسیر جایگزین بلوار رسالت اعمال می شود.

طبیبی ادامه داد: محدودیت ترافیکی در مسیر خیابان ششم بهمن از ابتدای فردوسی پنجم به سمت خیابان شهید بهشتی با مسیر جایگزین خیابان لشکر، مسیر آموزشگاه جنگل از ابتدای کوچه شهید بهرامی نژاد به سمت خیابان شهید بهشتی با مسیر جایگزین بلوار رسالت، بلوار بهارستان از تقاطع بهارستان به سمت خیابان شهید بهشتی با مسیر جایگزین بلوار رسالت، مسیر میدان کریمی به سمت سه راهی بانک ملی با مسیر جایگزین خیابان شهید مطهری و خیابان شهید بهشتی از ابتدای سه راهی ملاقاتی به سمت سه راهی بانک ملی که مسیر جایگزین آن بلوار ملاقاتی خواهد بود.

وی درخصوص محدودیت های ترافیکی در شهر گنبدکاووس هم گفت: محدودیت ترافیکی در گنبدکاووس در مسیرهای منتهی به مسجد قائمیه به سمت میدان مرکزی، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان شریعتی و مصلی اعمال می شود.

سرپرست پلیس راهور استان گلستان در سایر شهرستان ها در مسیرهای منتهی به مسیرهای راهپیمایی همکاران ما حضور دارند و محدودیت هایی را اعمال می کنند.