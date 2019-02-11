به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین فصلنامه مجله آزما ویژه زمستان ۹۷ بهتازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است.
محور این شماره از فصلنامه آزما، گفتوارههایی درباره ادبیات داستانی است. هدف از انتشار این ویژهنامه که هر فصل روی میدهد، فراهم کردن امکان مرور مجموعهای از داستان، مقالات و گفتگوهایی است که طی ۲۰ سال گذشته و روند انتشار ماهنامه آزما منتشر شدهاند.
این مجله ۹ گفتگوو یادداشت را با این افراد یا به قلمشان در بر میگیرد: حورا یاوری، حسن ذوالفقاری، یونس تراکمه، جمال میرصادقی، گیتا گرگانی، ابوتراب خسروی، امیرعلی نجومیان، رضا نجفی و آلیس مونرو.
این گفتگوها به ترتیب با این عناوین به چاپ رسیدهاند: «داستاننویسی مدرن نیازی به پدر ندارد»، «بیقصه، قصه از یاد رفتهایم»، «رمان امروز، نخبهگرا و مردمپسند»، «فردیت در رمانهای مستندوار»، «مکان استعارهای از امر ناپیدا»، «ریموند کارور کار ما را خراب کرده است»، «انسان خاطراتش را میسازد»، «بار هستی و ماهیت انسانی» و «من چیزی را مینویسم که دوست دارم».
این مجله با ۸۸ صفحه و قیمت ۱۲ هزار تومان روی پیشخوان آمده است.
نظر شما