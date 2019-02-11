به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد علی نصیرملا، رییس اجرائیات پلیس راهور تهران بزرگ در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن از رسیدگی به جرایم رانندگی در حاشیه راهپیمایی خبر داد و اظهار داشت: پلیس راهور به منظور تسریع در خدمات‌رسانی به شهروندان در حوزه رسیدگی به جرایم رانندگی با راه‌اندازی غرفه پلیس راهنمایی و رانندگی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن، به مشکلات شهروندان رسیدگی می‌کند.

وی ادامه داد: در این مراسم شهروندان دارای تخلف به مراجع رسیدگی‌کننده معرفی و از تخفیف در جرائم رانندگی برخوردار می‌شوند.

ملانصیر گفت: مأموران همه مناطق رسیدگی به تخلفات رانندگی در این غرفه حضور دارند.