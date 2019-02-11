به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت پلیس راهور، در استان های اردبیل و همدان(اکثر محورها)، استان مازندران ارتفاعات محورهای هراز و کندوان و فیروزکوه، شرق استان تهران(محور فیروزکوه)، استان سمنان(محورهای شهمیرزاد-کیاسر، سمنان-دامغان و سمنان-فیروزکوه)، استان کهگیلویه و بویراحمد (محور یاسوج-اقلید)، استان کردستان (محور قروه-همدان)، استان چهارمحال و بختیاری (محور کوهرنگ-مسجد سلیمان)، استان گیلان (محور اسالم-خلخال) وجنوب استان کرمان (محور دلفارد-کرمان) بارش برف گزارش شده است.

همچنین، استان های فارس، یزد، سمنان، چهارمحال و بختیاری، قم، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان جنوب، کرمانشاه، اصفهان و گیلان(اکثر محورها)، غرب استان مازندران واستان هرمزگان (محور کهورستان) بارش باران را شاهد هستیم.

بر اساس این گزارش، مسیر شمال به جنوب محور هراز(محدوده پارک جنگلی آمل تا کیلومتر ۸) ترافیک سنگین و (محدوده گزنک تا لاسم) ترافیک نیمه سنگین و طول مسیر نیز ترافیک پرحجم و روان گزارش شده است.

مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس (از مرزن آباد تا پل دزبن) نیز ترافیک سنگین و طول مسیر ترافیک پرحجم و روان است. سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردارهستند.