شرایط رانندگی برای افراد بدون گواهینامه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا در حاشیه همایش استانداردسازی رفتار کارکنان پلیس راهور فاتب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری دورههای استانداردسازی جزو رویکردهای مهم اصلی فرمانده نیروی انتظامی است، این رفتارها به ما کمک میکند بهترین رفتار را در ترافیک داشته باشیم و تجربهها را به هم منتقل کنیم؛ رفتار پلیس بر رفتار کاربران ترافیک تاثیر دارد.
رئیس پلیس راهور گفت: این جلسات در کم شدن شکایات کاربران ترافیک تاثیر مثبت داشته و ما نتیجه خوبی گرفتیم چون بر اساس مبانی علمی و تشکیل کارگروههای علمی در حوزههای رفتاری تکنیکهای رفتاری پلیس را تکامل میبخشیم.
وی گفت: از زمانی که این دورهها شروع شده ما کمترین شکایت را از مردم را علیه پلیس راهنمایی و رانندگی داشتیم و این موضوع کاملا محسوس است.
رئیس پلیس پایتخت گفت: ایدههایی که مطرح میشود تا وقتی در مجاری قانونی تصویب نشود قابلیت اجرایی ندارد.
سردار مهری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: افرادی که در آزمون راهنمایی و رانندگی قبول می شوند هیچ مشکلی برای رانندگی ندارند و در سامانه کد گواهینامهیشان ثبت میشود و میتوانند رانندگی کنند هرچند که مشکل ارسال گواهینامه برطرف شده و تا پایان هفته گواهینامه تمام افرادی که در آزمون قبول شدهاند به دستشان میرسد.
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