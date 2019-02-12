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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

سردار مهری در پاسخ به خبرنگار مهر مطرح کرد

شرایط رانندگی برای افراد بدون گواهینامه

شرایط رانندگی برای افراد بدون گواهینامه

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: افرادی که در آزمون راهنمایی و رانندگی قبول می شوند هیچ مشکلی برای رانندگی ندارند و در سامانه کد گواهینامه‌شان ثبت می‌شود و می‌توانند رانندگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا در حاشیه همایش استانداردسازی رفتار کارکنان پلیس راهور فاتب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری دوره‌های استانداردسازی جزو رویکردهای مهم اصلی فرمانده نیروی انتظامی است، این رفتارها به ما کمک میکند بهترین رفتار را در ترافیک داشته باشیم و تجربه‌ها را به هم منتقل کنیم؛  رفتار پلیس بر رفتار کاربران ترافیک تاثیر دارد.

رئیس پلیس راهور گفت: این جلسات در کم شدن شکایات کاربران ترافیک تاثیر مثبت داشته و ما نتیجه خوبی گرفتیم چون بر اساس مبانی علمی و تشکیل کارگروه‌های علمی در حوزه‌های رفتاری تکنیک‌های رفتاری پلیس را تکامل می‌بخشیم.

وی گفت: از زمانی که این دوره‌ها شروع شده ما کمترین شکایت را از مردم را علیه پلیس راهنمایی و رانندگی داشتیم و این موضوع کاملا محسوس است.

رئیس پلیس پایتخت گفت: ایده‌هایی که مطرح می‌شود تا وقتی در مجاری قانونی تصویب نشود قابلیت اجرایی ندارد.

سردار مهری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: افرادی که در آزمون راهنمایی و رانندگی قبول می شوند هیچ مشکلی برای رانندگی ندارند و در سامانه کد گواهینامه‌یشان ثبت می‌شود و می‌توانند رانندگی کنند هرچند که مشکل ارسال گواهینامه برطرف شده و تا پایان هفته گواهینامه تمام افرادی که در آزمون قبول شده‌اند به دستشان می‌رسد.

کد مطلب 4539743

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
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      بدون کسب مهارت به همه گواهینامه میدن نتیجش میشه ترافیک، تصادف و مرگ و میر بسیار زیاد
    • حقی IR ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
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      لطفا یک فکری هم برای کارت ماشین بکنید پس از چند ماه از خرید خودرو هنوز کارت آن نیامده
    • علی IR ۱۹:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
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      از زمان دادن گواهینامه توسط شما تا کنون آمار کشته شدگان را هم ملاحظه کنید. گواهینامه کیلویی و عدم کنترل باعث قتل و عام در جاده ها شده. کنترلی که صرفا برای درآمد باشد همین است

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