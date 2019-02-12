به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا صبح امروز در همایش استاندارسازی رفتار کارکنان پلیس راهور فاتب (تهران بزرگ) اظهار کرد: امیدواریم این دوره‌ها کمک به نظم ترافیک در پایتخت کند.

وی افزود: قرارگاه جهادی تربیت و آموزش نیروی انتظامی به دلیل اینکه اخلاق برای ما مهم است راه‌اندازی شد.

رئیس پلیس راهور ناجا بیان کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که در این دوره‌ها (استاندارسازی رفتار کارکنان) به دنبال آن هستیم اهداف شناختی و رفتاری است.

وی ادامه داد: در جامعه امروز اغنا نقش مهمی دارد و آگاهی کارکنان درزمینهٔ رفتار ترافیکی در جامعه باید ارتقا یابد، بینش کارکنان باید افزایش یابد.

سردار مهری تصریح کرد: تمام کارکنان ما باید علاقه‌مند به مأموریتی که به آن‌ها محول شده است، شوند و کارکنان نسبت به دیدگاه‌های منفی‌ای که علیه پلیس وجود دارد توسط کارکنان از بین رود.

وی ادامه داد: کارکنان پلیس راهور باید نسبت به هویت بخشی جایگاه پلیس باید تلاش کنند و در این دوره‌ها باهم آموزی و انتقال تجربه در کشور گفتمان پلیس باید اجرایی و عملیاتی شود.

رئیس پلیس راهور خاطرنشان کرد: این دوره‌ها ازنظر گفتاری، رفتاری و کرداری به کارکنان ما کمک می‌کند.

وی گفت: در حوزه مأموریتی که خودمان (پلیس راهنمایی) داریم باید با توجه به دوره‌هایی که برگزار کردیم شکایت‌ها از پلیس کمتر شده ولی باید سعی کنیم این کمترین‌ها هم کمتر شود.

سردار مهری تصریح کرد: رفتار کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ رفتار بسیار خوبی است و باید تقویت رفتارهایی مانند خویشتن سازی باید بر رفتار خوبشان اضافه کنند تا دیگر هیچ شکایتی از طرف مردم نباشد.

رئیس پلیس راهور ادامه داد: علاقه‌مندی و دلسوزی یکی دیگر از خصلت‌هایی است که اگر آن‌ها را نداشته باشیم در مأموریت‌هایمان موفق نیستم، همچنین یک پلیس در تراز انقلاب اسلامی باید امانت‌دار باشد.

وی گفت: از ویژگی دیگر یک پلیس موفق صداقت است، پلیس هیچ موقع بر روی حقایق سرپوش نمی‌گذارد، یکی دیگر از ویژگی‌های پلیس شجاعت است، پلیس باید خطرپذیر باشد.

سردار مهری ادامه داد: یک پلیس هم باید در جامعه خوش‌رو باشد و هم در خانه و هیچ‌گاه خانواده خود را درگیر مشکلات کاریش نکند.

وی ادامه داد: تنها پلیسی که در بین پلیس‌های تخصصی هم مشاهده می‌کند و هم مقایسه می‌کند و هم حکم صادر می‌کند پلیس راهنمایی و رانندگی است.

سردار مهری بیان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌ها پلیس، سختگیری است، پلیس وقتی به جرمی برخورد می‌کند وظیفه‌اش این است با قاطعیت برخورد کند و این قاطعیت از نکات بسیار مهم رفتاری پلیس است.

رئیس پلیس راهور گفت: یکی از خصوصیات مهم هر فردی تحمل برخی از پرخاشگری‌ها است تا گرفتار مشکلات دیگری نشود.

وی گفت: اعمال قانون با قاطعیت هیچ منافاتی با رعایت ادب ندارد، ما حق نداریم تحت هیچ شرایطی به مردم توهین و بی‌ادبی کنیم.

سردار مهری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نکات مهم ایثارگری است، دریکی از استان‌های غربی یکی از خودروهایی که پارک بود ترمزش دچار مشکل می‌شود و یک مأمور راهنمایی‌ و رانندگی با ایثار و از خود گذشتی وارد آن ماشین می‌شود و دقیقاً لب پرتگاه ماشین را نگه می‌دارد و جان مسافران را نجات می‌دهد.

وی گفت: هوشیار کسی است که حتی اگر غافلگیر شد، بهترین تصمیم را می‌گیرد و پلیس هم باید همین‌گونه عمل کند و هیچ‌گاه متوقف نشویم و عملکرد عاقلانه، مدبرانه و برای مردم اطمینان‌بخش باشد.

سردار مهری گفت: پلیس موفق باید با مردم مدارا کند.

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