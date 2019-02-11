انقلاب اسلامی مسیر خود را با اقتدار و موفقیت پیش خواهد برد

به گزارش خبرنگار مهر سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن و در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: دشمنان نظام و انقلاب بعد از پیروزی انقلاب تا به امروز همواره وعده می‌دادند که انقلاب اسلامی یک یا دو سال بیشتر عمر نخواهد کرد اما امروز شاهد جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران هستیم.

وی افزود: خوشبختانه مردم ما با هوشیاری و اراده قوی تر در راهپیمایی امسال شرکت کردند و به نظر من حضور امروز مردم پر شکوه‌تر از ۳۹ سال گذشته بوده است.

سردار اشتری گفت: ۴۰ سال بالندگی، پیشرفت و اقتدار و حضور مردم قابل تقدیر است، حضور پررنگ و پرشور مردم نشان می‌دهد که مردم ما به انقلاب و رهبری علاقه‌مند هستند و با وجود این هوای سرد و بارندگی، با شور و شوق در این راهپیمایی شرکت کردند.

وی بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی را خودباوری، پیشرفت و اقتدار دانست و گفت: انقلاب اسلامی از دل مردم برخاسته و حتما مسیر خود را با اقتدار و موفقیت پیش خواهد برد و به کوری چشم دشمنان هر روز بر افتخارات انقلاب اسلامی افزوده می‌شود. ما در این ۴۰ سال تجارب بسیاری به دست آوردیم و ورود به دهه پنجاه یعنی آمادگی بیشتر ملت. انقلاب ما مردم ما ثابت خواهد کرد که همواره مطیع فرامین رهبر خود هستند و امروز با حضورشان این موضوع را ثابت کردند.