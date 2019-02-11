مجتمع فرهنگی هنری شهر امام حسن افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گرانوند استاندار بوشهر عصر دوشنبه در این آیین با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به مردم و مسئولان این شهر گفت: یکی از نیازهای مهم و اساسی و خواسته های بحق هنرمندان این شهر ایجاد فضای مناسب برای فعالیتهای فرهنگی هنری بود که الحمدالله امروز این خواسته با تلاش و همت همه مردم و مسئولین در دولت تدبیر وامید انجام شد.

وی با اشاره به اینکه نظام اسلامی خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کرده و بیان این خدمات امری لازم و ضروری است افزود: در شهرستان دیلم شاهد خدمات بسیار ارزشمند و با کیفیتی به مردم هستیم و انشالله این روند تداوم خواهد داشت.

استاندار بوشهر افتتاح این مجتمع فرهنگی را بسیار پربرکت برای مردم و هنرمندان این دیار برشمرد و اظهار داشت: امروزه برای توسعه و پیشرفت این منطقه نفتی و مردم شهر امام حسن نسبت به جمعیتی که در حال رشد است ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی بسیار نیاز بوده و امیدواریم که با راه اندازی این مکان فرهنگی شاهد پیشرفت و ترقی هنرمندان این منطقه باشیم.

مجتمع فرهنگی هنری شهر امام حسن با زیر بنای دو هزار و ٢٠٠ متر مربع و دارای دو طبقه که طبقه اول با زیر بنای ٧٠٠ متر مربع و طبقه دوم آن ٣٠٠ متر مربع با اعتباری بالغ بر ٣١ میلیارد ریال ساخته شده است که با حضور استاندار، امام جمعه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، بخشدارو امام جمعه شهر امام حسن و سرپرست شهرداری، دبیر و مسئولین کمیته های ستاد دهه فجر شهرستان افتتاح شد.