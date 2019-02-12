توانمندسازی دانشجویان پیام نور مطابق با نیازهای بازار کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، مرتضی محسنی با توجه به برنامه های پیش روی دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه با توجه به رسالتش، گسترش زیرساخت های فناوری های آموزشی جدید، ارائه دوره های آموزش الکترونیکی و تولید محتوای ترکیبی را در برنامه خود دارد .

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، توانمندسازی دانشجویان مطابق با نیازهای بازار کار و ارائه آموزش های مهارتی و کارآفرینی به آنها را یکی از مهم ترین برنامه های دانشگاه عنوان کرد و یادآور شد: دانشگاه پیام نور در زمینه گسترش مرزهای دانش و جذب دانشجویان خارجی نیز فعال خواهد بود.