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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۸

معاون دانشگاه خبر داد:

توانمندسازی دانشجویان پیام نور مطابق با نیازهای بازار کار

توانمندسازی دانشجویان پیام نور مطابق با نیازهای بازار کار

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از توانمندسازی دانشجویان مطابق با نیازهای بازار کارخبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، مرتضی محسنی با توجه به برنامه های پیش روی دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه با توجه به رسالتش، گسترش زیرساخت های فناوری های آموزشی جدید، ارائه دوره های آموزش الکترونیکی و تولید محتوای ترکیبی را در برنامه خود دارد .

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، توانمندسازی دانشجویان مطابق با نیازهای بازار کار و ارائه آموزش های مهارتی و کارآفرینی به آنها را یکی از مهم ترین برنامه های دانشگاه عنوان کرد و یادآور شد: دانشگاه پیام نور در زمینه گسترش مرزهای دانش و جذب دانشجویان خارجی نیز فعال خواهد بود.

کد مطلب 4539870
زهرا سیفی

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