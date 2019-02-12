به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به منظور شرکت در اولین دور گفتوگوهای دینی ایران و ژاپن با موضوع «جایگاه خانواده در اسلام و شینتو» و دیدار با برخی از مقامات به ژاپن سفر کرده بود، در پایان ۴ روز برنامه فشرده در شهرهای توکیو (پایتخت) و ایسه، در گفتوگویی با خبرنگار روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به تشریح اهداف و برنامههای این سفر پرداخت.
ابراهیمیترکمان در تشریح برنامههای خود در این سفر گفت: ایران و ژاپن به عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار در شرق و غرب آسیا از بیش از ۱۴۰۰ سال قبل دارای روابطی تاریخی، کهن، فرهنگی و البته همواره صمیمانه و دوستانه بودهاند. از طرفی امسال و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نودمین سال آغاز روابط رسمی دو کشور نیز گرامی داشته میشود. بر این اساس معتقدیم؛ تمام این ظرفیتها، امکان توسعه فعالیتها و همکاریها را در ابعاد مختلف علمی، دانشگاهی، فرهنگی، هنری و دینی فراهم کرده است.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در این خصوص از سوی مرکز گفتوگوی ادیان و فرهنگهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن افزود: در شرایطی که در جهان شاهد نابسامانیها، پیچیدگیها و بحرانهای مختلف و متعدد هستیم که بخش عمدهای از آن نشأت گرفته از عدم شناخت و دامن زدن به اختلافات است، به نظر میرسد گفتوگوهای فرهنگی و دینی و تأکید بر اشتراکات میان فرهنگها، ادیان و آیینهای مختلف و متنوع میتواند زمینهساز توسعه امنیت، صلح و أرامش برای همه جهانیان شود و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم با درک این مهم همواره در اجرای این گونه برنامهها پیشرو بوده است.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامین در بخش دیگری از این گفتوگوی اختصاصی به مهمترین فعالیتهای انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ایجاد مرکز گفتوگوی ادیان و فرهنگها و همچنین مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی و دبیرخانه گفتوگوی فرهنگی و در ارتباط با تعداد قابل توجهی از دانشگاهها و مؤسساتی که در زمینه ادیان، فرهنگها و آیینها فعالیت میکنند، زمینههای بسیار ارزشمندی را در برگزاری بیش از ۱۰۰ گفتوگوی دینی با مسیحیت کاتولیک در واتیکان، ارتدوکس در روسیه، سیسلیسی در یونان، بودیسم در تایلند و میانمار، هندوئیسم در هند، مسیحیت فیلیپین و ... فراهم کرده که برخی از آنان بیش از ۱۰ دوره را تجربه میکنند و توانسته در ایجاد شناخت هر چه بیشتر ادیان و آیینها توفیقات مهمی را به دست آورد و بسیار خرسندیم که اولین دور گفتوگوهای دینی هم با ژاپن برگزار شده است.
وی با ابراز امیدواری از نتایج ارزشمند به دست آمده در این اجلاس گفت: امیدوارم این دور از گفتوگوها که اولین نمونه این اقدام ارزشمند است، با تأسیس انجمن گفتوگوی دینی ایران و ژاپن، نسبت به ادامه مسیر گام برداشته و دور بعدی گفتوگوها را در ایران برگزار کنیم.
ابراهیمیترکمان در بخش دیگری از این گفتوگو به برنامههای متعددی که این سفر داشت اشاره کرد و افزود: در این سفر دیدارهای بسیار خوبی از جمله با رییس بنیاد صلح ساساکاوا، رییس کتابخانه ملی مجلس ژاپن، رییس دانشگاه کوگاکان به عنوان مهمترین مرکز آموزش و تربیت شینتو، نمایندگان معبد ایسه به عنوان مقدسترین و مهمترین مکان مذهبی شینتوئی، جمعی از ایرانشناسان و اسلامشناسان ژاپنی و ... انجام شد. در این دیدارها مشخص شد که زمینههای خوبی برای دو کشور وجود دارد تا بتوانند نسبت به توسعه همکاریهای فرهنگی تلاش و برنامهریزی داشته باشند.
وی افزود: حدود ۱۰ نفر از ژاپنشناسان ایرانی و شخصیتهای برجسته ایران نشان افتخار از امپراطور ژاپن دریافت کردهاند، بسیاری از شخصیتهای برجسته فرهنگی و هنری ژاپنی در ایران تجلیل شدهاند، تعداد فراوانی از کتب ژاپنی در ایران به فارسی ترجمه و چاپ شده، تعداد قابل توجهی از ایرانشناسان، اسلامشناسان و اساتید زبان و ادبیات فارسی در ژاپن حضور داشته و دارند که باید به درگذشتگان از آنان ادای احترام و برای فعالان این عرصه در حال حاضر و آینده آرزوی توفیق و سلامتی داشته باشیم و همه اینها نشانه عمق روابط تاریخی و فرهنگی روابط دو کشور را به نمایش میگذارد.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه به جایگاه عمیق علاقمندی و فرهنگدوستی دو ملت ایران و ژاپن به یکدیگر پرداخت و در این باره اظهار کرد: ایرانیان همواره برای مردم بزرگ ژاپن احترام قائل بودهاند و نسبت به فرهنگ این کشور بزرگ علاقمندی فراوانی داشتهاند؛ از سویی دیگر مردم فرهنگدوست ژاپن هم نسبت به فرهنگ و تمدن ایران توجه و علاقه داشتهاند و این زمینه بسیار مهمی است تا بتوان ظرفیتهای متنوع فرهنگی دو کشور را فعال کرد. در این سفر تلاش شد در مذاکرات و توافقات انجام شده این مهم محقق شود.
گفتنی است؛ اولین دور گفتوگوی دینی ایران و ژاپن به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با نودمین سالگرد آغاز روابط رسمی دو کشور ایران و ژاپن، از سوی رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن و دانشگاه کوگاکان (مهمترین دانشگاه آموزش و تربیت شینتوئی ژاپن) و با حمایت سفارت ایران در ژاپن، مرکز گفتوگوی ادیان و فرهنگهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و معبد ایسه ژاپن (مهمترین و مقدسترین معبد شینتوئی) بیستم بهمنماه برگزار شد. ابوذر ابراهیمیترکمان این اجلاس را به طور رسمی افتتاح کرد.
در اولین دور گفتوگوهای دینی ایران و ژاپن علاوه بر رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، افراد و دیگر مقامات و اساتید همچون رحمانیموحد، سفیر و حسین دیوسالار، رایزن فرهنگی ایران در ژاپن، حجتالاسلام حکیمالهی، استاد دانشگاه و محقق اسلامی، حجتالاسلام ابراهیم ساوادا، معاون جامعه المصطفی(ص) العالمیه ژاپن، سانو، استاد دانشگاه ریوکوکو و اسلامشناس، کی یوشی شیمیزو، رییس دانشگاه کوگاکان، تاکاشی ماتسوموتو، مدیر گروه مطالعات شینتویی دانشگاه کوگاکان، ماساناری ایتایی، استاد مرکز توسعه آموزشی دانشگاه کوگاکان و معاون رییس، عالیمقام هیتوشی اوکائیچی، رییس پژوهشکده سازمان معابد شینتوئی (ایزدکدههای) ژاپن، عالیمقام تاتسومی یوشیکاوا از مقامات عالیرتبه ـ مقام نهگی ـ شینتو (ایزدکده) ایسه، هاروئو ساکورائی، استاد تحصیلات تکمیلی دانشگاه کوگاکان و ... به ارایه مقاله و سخنرانی پرداختند.
این خبر میافزید، رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن پیش از این هم در مردادماه سال ۱۳۹۷، اولین هماندیشی گفتوگوهای دینی اسلام و شینتو را در دانشگاه سنشو برگزار کرده بود.
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