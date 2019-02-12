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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

طرح تحول سلامت تعیین تکلیف شود/ ابهامات اجرایی و بودجه ای

طرح تحول سلامت تعیین تکلیف شود/ ابهامات اجرایی و بودجه ای

رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، بر ضرورت تعامل مجلس و دولت در بحث طرح تحول سلامت تاکید کرد.

باقر شهنی زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مشکلات و چالش اساسی حوزه سلامت کشور اشاره کرد و گفت: وضعیت کلی سلامت کشور بر اساس طرح تحول سلامت، ترسیم شده است. 

وی با اشاره به چالش های پیش رو در سیاست های راهبردی طرح تحول سلامت، افزود: ابهاماتی که در مسیر اجرای این طرح وجود دارد، باید رفع شود. اینکه این سیاست راهبردی هست یا نه و اینکه بودجه این طرح با نیازهای آن همخوانی دارد یا نه، می بایست هرچه سریع تر پاسخ داده شود.

شهنی زاده تاکید کرد: ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی و دولت، بر سر مهم ترین نیاز حیاتی جامعه که سلامت است، به تعامل برسند و هر چه سریع تر ابهامات طرح تحول سلامت را رفع کنند تا بعد از گذشت ۶ سال از اجرای آن، ما تصور نکنیم که این طرح دچار مشکلات اجرایی و بودجه ای بوده است.

کد مطلب 4540014
حبیب احسنی پور

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