رضا صفایی کارگردان سینما درگذشت

خسرو امیرصادقی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید خبر فوت رضا صفایی از کارگردانان قدیمی سینمای ایران گفت: زنده یاد صفایی صبح امروز ۲۳ بهمن ماه ساعت ۷ صبح به دلیل سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

وی بیان کرد: این هنرمند بعد از مرگ پسر و نوه اش روحیه خود را از دست داده و ۳ ماه خانه نشین شده بود.

امیرصادقی در پایان گفت: به زودی زمان مراسم تشییع این هنرمند اعلام می شود.

صفایی کارگردانی مجموعه تلویزیونی «آتیه» را برعهده داشت که در دهه ۷۰ از تلویزیون پخش می شد. وی فیلم هایی چون «قیام»، «ماموریت»، «شیطان صفتان»، «لانه عقاب‌ها»، «عروسی مامان» و ... را نیز کارگردانی کرده است.

خبرگزاری مهر درگذشت این سینماگر پیشکسوت را به جامعه سینمایی و خانواده وی تسلیت می گوید.