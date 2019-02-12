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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرد:

نجات جان ۹ دریانورد مضطر شناورهای به گل نشسته در بندرعباس

نجات جان ۹ دریانورد مضطر شناورهای به گل نشسته در بندرعباس

بندرعباس - مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از نجات جان۹ نفر دریانورد مضطر روی شناورهای به گل نشسته در پی طوفان شدید بامداد سه شنبه در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اله مراد عفیفی پور اظهارداشت: در پی دریافت پیام اضطرار شناورهای به گل نشسته در ساحل شهر بندرعباس با مرکز هماهنگی جستجو ونجات دریایی هرمزگان(MRCC) تیمی متشکل از اداره کل بنادر و دریانوردی، آتش نشانی شهرداری بندرعباس و اورژانس در محل حاضر شد.

وی افزود: با انجام موفقیت آمیز عملیات به موقع تیم امداد خشکی و دریایی، ۲ نفر از خدمه شناور یدک کش «اطلس» در موقعیت غرب بندر شهید حقانی و ۷نفر خدمه شناور یدک کش صیادی "لیان" در موقعیت غرب بندر صیادی پشت شهر بندرعباس نجات یافتند و هم اکنون در سلامت کامل هستند.

عفیفی پور خاطرنشان کرد: با توجه به هشدارهای مکرر نسبت به وقوع طوفان دریایی و اعلام پی در پی مبنی بر عدم تردد و ایمن سازی شناورهای در موقعیت لنگرگاه، به گل نشستن این شناورها در اثر بی توجهی به هشدارها، اخطاریه ها و مکاتبات در خصوص آمادگی شرایط اضطرار، در محدوده دریایی بنادر مرکزی هرمزگان، رخ داده است.

لازم به ذکر است، از نخستین ساعات بامداد امروز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۹۷، خلیج فارس و تنگه هرمز با یکی از شدیدترین طوفان های زمستانی همراه با بارش باران ورعدوبرق مواجه شده است؛ بر همین اساس، بنادر مسافری شهید حقانی بندرعباس، شهید ذاکری قشم، هرمز، لارک و اسکله های گردشگری قشم در مرکز استان، همچنین بنادر چارک، آفتاب و کیش در غرب استان تا زمان مساعد شدن آب و هوا تعطیل شده اند و تنها بنادر پل و لافت برای ترابری مسافران دریایی و خودروهای آنها فعال است.

بر اساس اطلاعیه های هوشناسی، سرعت بادهای شمال غربی تا جنوب غربی در مناطق بحرانی به فراتر از ۴۰ نات و ارتفاع موج به بیش از ۳ متر خواهد رسید. این طوفان تا بامداد فردا (روز چهارشنبه)، تمامی مناطق و بنادر خلیج فارس و بخصوص تنگه هرمز و همچنین مسیرهای دریایی به بنادر کشورهای جنوبی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بعد از فروکش نمودن بادهای شدید جنوب شرقی و بارندگی شدید، فاز اصلی طوفان با بادهای شدید شمال غربی تا جنوب غربی، فاز اصلی طوفان در حال حرکت و تثبیت در تنگه هرمز و بخصوص در بنادر مرکزی و غربی هرمزگان است.

در ساعات پیش رو، با تلاطم شدید دریا و عدم ایمنی سفر در این مناطق بخصوص در محدوده دریایی کیش، چارک، آفتاب، هندورابی، لاوان، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، فارور، قشم، بندرعباس، هرمز، لارک و سیری و همچنین تمامی مسیرهای منتهی به بنادر کشورهای جنوبی و غرب دریای عمان، مواجه خواهیم بود.

کد مطلب 4540333

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