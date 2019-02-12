نجات جان ۹ دریانورد مضطر شناورهای به گل نشسته در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، اله مراد عفیفی پور اظهارداشت: در پی دریافت پیام اضطرار شناورهای به گل نشسته در ساحل شهر بندرعباس با مرکز هماهنگی جستجو ونجات دریایی هرمزگان(MRCC) تیمی متشکل از اداره کل بنادر و دریانوردی، آتش نشانی شهرداری بندرعباس و اورژانس در محل حاضر شد.

وی افزود: با انجام موفقیت آمیز عملیات به موقع تیم امداد خشکی و دریایی، ۲ نفر از خدمه شناور یدک کش «اطلس» در موقعیت غرب بندر شهید حقانی و ۷نفر خدمه شناور یدک کش صیادی "لیان" در موقعیت غرب بندر صیادی پشت شهر بندرعباس نجات یافتند و هم اکنون در سلامت کامل هستند.

عفیفی پور خاطرنشان کرد: با توجه به هشدارهای مکرر نسبت به وقوع طوفان دریایی و اعلام پی در پی مبنی بر عدم تردد و ایمن سازی شناورهای در موقعیت لنگرگاه، به گل نشستن این شناورها در اثر بی توجهی به هشدارها، اخطاریه ها و مکاتبات در خصوص آمادگی شرایط اضطرار، در محدوده دریایی بنادر مرکزی هرمزگان، رخ داده است.

لازم به ذکر است، از نخستین ساعات بامداد امروز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۹۷، خلیج فارس و تنگه هرمز با یکی از شدیدترین طوفان های زمستانی همراه با بارش باران ورعدوبرق مواجه شده است؛ بر همین اساس، بنادر مسافری شهید حقانی بندرعباس، شهید ذاکری قشم، هرمز، لارک و اسکله های گردشگری قشم در مرکز استان، همچنین بنادر چارک، آفتاب و کیش در غرب استان تا زمان مساعد شدن آب و هوا تعطیل شده اند و تنها بنادر پل و لافت برای ترابری مسافران دریایی و خودروهای آنها فعال است.

بر اساس اطلاعیه های هوشناسی، سرعت بادهای شمال غربی تا جنوب غربی در مناطق بحرانی به فراتر از ۴۰ نات و ارتفاع موج به بیش از ۳ متر خواهد رسید. این طوفان تا بامداد فردا (روز چهارشنبه)، تمامی مناطق و بنادر خلیج فارس و بخصوص تنگه هرمز و همچنین مسیرهای دریایی به بنادر کشورهای جنوبی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بعد از فروکش نمودن بادهای شدید جنوب شرقی و بارندگی شدید، فاز اصلی طوفان با بادهای شدید شمال غربی تا جنوب غربی، فاز اصلی طوفان در حال حرکت و تثبیت در تنگه هرمز و بخصوص در بنادر مرکزی و غربی هرمزگان است.

در ساعات پیش رو، با تلاطم شدید دریا و عدم ایمنی سفر در این مناطق بخصوص در محدوده دریایی کیش، چارک، آفتاب، هندورابی، لاوان، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، فارور، قشم، بندرعباس، هرمز، لارک و سیری و همچنین تمامی مسیرهای منتهی به بنادر کشورهای جنوبی و غرب دریای عمان، مواجه خواهیم بود.