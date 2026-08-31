به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپیزاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز دوشنبه در آیین واگذاری ۷۳۵ قطعه زمین مسکونی به خانواده شهدا و ایثارگران دزفول که در سالن جلسات فرمانداری دزفول برگزار شد، اظهار کرد: طی یک سال گذشته تلاش و پیگیری زیادی برای تعیین تکلیف و اختصاص این زمینها به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران انجام شد که امروز این موضوع به نتیجه رسید و اسناد زمینها به مشمولان تحویل داده شد.
وی افزود: چنین اقدامی نشان میدهد عزم مسئولان برای حل مشکلات خانوادههای شهدا و ایثارگران جدی است و باید این مسیر برای رفع سایر مشکلات این قشر نیز ادامه پیدا کند.
پاپیزاده عنوان کرد: پیگیری برای تامین تسهیلات مورد نیاز و فراهم کردن زمینه ساختوساز این واحدهای مسکونی نیز در دستور کار قرار دارد و باید این موضوع بهگونهای مدیریت شود که خانوادههای مشمول بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن از ظرفیت ایجادشده استفاده کنند.
نماینده مردم دزفول اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاههای مسئول، روند احداث این واحدهای مسکونی تسهیل شود و بخشی از مشکلات حوزه مسکن خانوادههای شهدا و ایثارگران برطرف شود.
پاپی زاده همچنین با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل جامعه ایثارگران و خانوادههای شهدا گفت: نشستی با رئیس بنیاد شهید نیز تدارک دیده خواهد شد تا مشکلات و مطالبات خانوادههای شهدا و ایثارگران دزفول به صورت ویژه مطرح و پیگیری شود.
عزیز مرداس فرماندار ویژه دزفول نیز بیان کرد: این اقدام در راستای تامین مسکن خانوادههای شهدا و ایثارگران انجام شده و امیدواریم با تلاش مسئولان مربوطه و پیگیریهای انجامشده این روند تداوم یابد
محمدحسن جولا، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دزفول نیز با اشاره به رتبه نخست دزفول در اختصاص این تعداد زمین به خانوادههای شهدا و ایثارگران گفت: سه هزار قطعه زمین در کل کشور به خانواده شهدا و ایثارگران اختصاص یافته که از این تعداد، ۷۳۵ قطعه زمین مربوط به دزفول است. هر قطعه زمین ۱۰۰ مترمربع است که با همت وزیر راه و شهرسازی و حمایت و پیگیری دکتر پاپی زاده نماینده و فرماندار دزفول به نتیجه رسید و امروز اسناد آنها تحویل مشمولان داده می شود.
نظر شما