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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

جمع آوری اتباع غیرمجاز در تبریز

جمع آوری اتباع غیرمجاز در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری تعداد ۴ نفر از اتباع غیرقانونی که به صورت غیرمجاز وارد شهرستان شده بودند در یک عملیات پلیسی در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح هجرت و ورود اتباع غیرمجاز موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران کلانتری ۲۵ کندرود با اشراف اطلاعاتی توانستند ۴ نفر تبعه غیرمجاز و ۳ جلد گذرنامه جعلی و یکدستگاه خودرو را شناسایی و به مقر انتظامی دلالت دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز، ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت و همکاری شهروندان با پلیس از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و به کارگیری اتباع بیگانه موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6933086

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