جمع آوری اتباع غیرمجاز در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح هجرت و ورود اتباع غیرمجاز موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران کلانتری ۲۵ کندرود با اشراف اطلاعاتی توانستند ۴ نفر تبعه غیرمجاز و ۳ جلد گذرنامه جعلی و یکدستگاه خودرو را شناسایی و به مقر انتظامی دلالت دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز، ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت و همکاری شهروندان با پلیس از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و به کارگیری اتباع بیگانه موضوع را به پلیس اطلاع دهند.