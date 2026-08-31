به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال احمر، پیرحسین کولیوند گفت: در طراحی نخستین دوره کشوری توانمندسازی «آموزیاران یکم استان‌ها» تلاش شده است نیازهای واقعی اعضای جوان مورد توجه قرار گیرد و آموزیاران در فضایی تعاملی و کاربردی، مهارت‌هایی را فرا بگیرند که بتوانند در ادامه فعالیت خود و در ارتباط با کودکان و نوجوانان به کار گیرند.

کولیوند، تقویت تاب‌آوری و توانایی مدیریت امور توسط خود اعضا را از محورهای مهم این دوره عنوان کرد و گفت: در این برنامه تلاش شده است جوانان صرفاً مخاطب نباشند، بلکه با تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، تصمیم‌گیری و خودمدیریتی، برای ایفای نقش مؤثرتر در فعالیت‌های داوطلبانه آماده شوند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به توجه این دوره به شناسایی مسئله و مهارت حل مسئله تصریح کرد: یکی از نیازهای جدی جوانان امروز، توانایی مواجهه درست با مسائل و پیدا کردن راه‌حل برای آنهاست. بر همین اساس، در این دوره تلاش شده است آموزیاران با این رویکرد توانمند شوند.

وی، مهارت شبکه‌سازی را از دیگر محورهای مورد توجه در این دوره دانست و اظهار کرد: آموزیاران باید بتوانند ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی پیرامون خود را شناسایی کنند، ارتباط مؤثر بسازند و برای تحقق اهداف مشترک، افراد و ظرفیت‌های مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهند.

کولیوند خاطرنشان کرد: این دوره تلاش دارد تصویری تازه از توانمندسازی جوانان ارائه کند؛ تصویری که در آن جوان هلال‌احمری، صرفاً مجری یک برنامه نیست، بلکه مسئله‌شناس، تاب‌آور، خودمدیر، حل‌کننده مسئله و شبکه‌ساز است و می‌تواند در طراحی و اجرای فعالیت‌های متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان نقش‌آفرینی کند.

براساس این گزارش، در نخستین دوره کشوری توانمندسازی «آموزیاران یکم استان‌ها» که با هدف تقویت ظرفیت‌های داوطلبی جمعیت هلال‌احمر و ایجاد یک نگاه مشترک در میان آموزیاران یکم استان‌ها آغاز شده است، مقرر است از طریق انتخابات، آموزیاران ارشد تعیین و معرفی شوند.

همچنین بر اساس فرآیندهای تعریف‌شده، افراد نامزد انتخابات از طریق معرفی صحنه‌ای، نسبت به ارائه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود و جلب اعتماد رأی‌دهندگان اقدام خواهند کرد.