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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

افزایش کمک معیشت جانبازان و خانواده های شهدا در سال ۹۸

افزایش کمک معیشت جانبازان و خانواده های شهدا در سال ۹۸

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید از افزایش کمک معیشت جانبازان و خانواده های شهدا بر اساس افزایش حداقلی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ خبر داد.

محمود پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص کمک معیشتی که به ایثارگران و جانبازان تعلق می گیرد، گفت: قانون برنامه ششم برای جانبازان فاقد درآمد، خواهران،  برادران و نامادری شهدا که دارای شرایط خاص باشند کمک معیشت خاص در نظر گرفته که معادل حداقل حقوق کارکنان دولت است.

پاکدل افزود: تاکنون نیز تعداد زیادی کمک معیشت برای این افراد ایجاد شده و حدود ۳۶ هزار نفر از این مزایا بهره مند شده اند.

وی بابیان اینکه مبلغ این کمک معیشت برای نامادری، خواهر و برادران شهیدان کمتر است، عنوان کرد: دلیل کم تر بودن آن مبلغ نیز عدم تامین اعتبار برای آن است و در صورت تعیین اعتبار این رقم به روز خواهد شد.  

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید اظهار داشت: براساس سیاست دولت و مجلس هرساله مبلغی حداقلی برای کسانی که حقوق پایینی دارند، درنظر گرفته می شود.

پاکدل درخصوص افزایش کمک معیشتی به خانواده های جانبازان و شهدا توضیح داد: سال آینده نیز بر اساس افزایش حداقلی حقوق کارکنان دولت، مبلغ این کمک معیشتی نیز افزایش خواهد یافت.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم سال آینده با افزایش حداقلی در تامین اعتبارها، شاهد افزایش چشمگیر کمک معیشت های مربوط به بنیاد شهید باشیم.

کد مطلب 4540515
ساناز باقری راد

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