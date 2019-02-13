نام کشور مقدونیه رسماً به «جمهوری مقدونیه شمالی» تغییر یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مقامات کشور مقدونیه روز سه شنبه اعلام کردند که طبق توافق منعقده با یونان، نام این کشور رسماً به «جمهوری مقدونیه شمالی» تغییر یافت.

گفتنی است که در ماه ژانویه، پارلمان یونان توافق منعقده میان آتن و اسکوپیه برای تغییر نام این جمهوری سابق یوگسلاوی به «جمهوری مقدونیه شمالی» را با 153 رأی موافق در برابر 146 رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب رساند.

شایان ذکر است که یونان و مقدونیه از سالها پیش بر سر نام این کشور با یکدیگر اختلاف داشتند مقامات آتن به دلیل وجود منطقه ای به همین نام در خاک یونان، با کاربرد این نام برای جمهوری مقدونیه (سابق) مخالف بودند.

در نهایت، توافق بر سر نام جدید برای مقدونیه (جمهوری مقدونیه شمالی) میان «نیکلا دیمیتروف» وزیر خارجه مقدونیه و «نیکوس کوتزیاس» همتای یونانی وی در روز هفدهم ژوئن به امضاء رسید.