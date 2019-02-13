به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، میرشاد ماجدی گفت: مهمترین عاملی که در سه هفته گذشته کمیته آموزش پیگیری کرده برنامه هایی بود که با حضور ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا در طول مدت حضورش در ایران و نظارت بر دوره مربیگری A فوتبال داشتیم. او نظارت کاملی از نحوه تدریس، فعالیت شرکت کنندگان، مصاحبه با مدرسان و مربیان حاضر در این کلاس داشت و جلسات مختلفی را با اعضای کمیته آموزش برگزار کرد. سعی‌مان بر این بود تا نماینده AFC را متقاعد کنیم تا کیفیت کلاس‌های ما را مد نظر داشته و آن را تایید کند چرا که با توجه به پتانسیل خوبی که در ایران وجود دارد می توانیم یکسری از دوره ها را خودمان برگزار کنیم و نیاز به نماینده AFC برای تدریس در دوره های آموزشی نباشیم.

وی در ادامه بیان کرد: پس از بررسی و حضور نماینده AFC، وی منتظر مدارکی است که به صورت کتبی براییش بفرستیم. پس از تایید، مدارکمان به پنل فنی کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال می شود و از این پس تمام کلاس‌های درجه C آسیا زیر نظر ایران برگزار می شود. به زودی شاهد انقلاب خوبی در آموزش خواهیم بود.

رئیس کمیته آموزش گفت: اگر AFC تایید کند، روند برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت C ایران، B ایران، B آسیا، A آسیا و پرولایسنس خواهد بود. از این پس C آسیا از برنامه ما حذف خواهد شد. مدرک C آسیا مطابقت می کند با کلاس B ایران و متقاضیان مستقیما می توانند در کلاس B آسیا شرکت کنند.

وی در پایان درباره برگزاری کلاس آموزشی فوتبال پایه با حضور مدرسان نروژی گفت: سالهاست که تفاهم نامه ای بین فدراسیون فوتبال ایران و نروژ بسته شده است. فدراسیون فوتبال نروژ مدرسان خانم را به ایران اعزام می کند و ما نیز از کل کشور نمایندگانی که توسط هیاتها معرفی شده اند را به این دوره دعوت می کنیم تا آموزش های لازم را در زمینه فوتبال پایه ببینند. ضمن اینکه فدراسیون فوتبال وسایل کمک آموزشی را برای ایران به هدیه می آورند تا به استانها و هیات بدهند. با نظر سنجی که صورت گرفته تاکنون همه از برگزاری این دوره راضی هستند. برای جمع بندی نهایی از دوره‌های آموزشی، هر سه یا چهار دوره ای که برگزار می شود یک جلسه فوق العاده یا نشست جمع بندی نهایی را میگ ذارند تا تمام نفراتی که هستند را مورد ارزیابی قرار داده و در واقع یک به روز رسانی علمی داشته باشند. سال گذشته در اصفهان بیش از ۱۰۰ نفر در این نشست نهایی شرکت کردند و امسال هم به همین روال برگزار می شود. معتقدم این دوره‌ها برای بانوان بسیار خوب است چرا که روند مناسبی از لحاظ علمی با حضور مدرسان خارجی طی خواهند کرد.