رایزنی برای تحقق بودجه متروی کرج/پرداخت بدهی در قالب اوراق

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر کمالی زاده که روز گذشته در نشست شهرداران کلان‌شهرهای کشور به میزبانی شهرداری تهران شرکت کرده بود؛ امروز در صفحه توییتر خود نوشت «در نشست شهرداران کلان‌شهرهای کشور با معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص تحقق اعتبار ۱۸۶ میلیارد تومانی مترو در سفر ریاست جمهوری به استان رایزنی‌های با معاون سازمان برنامه‌وبودجه کشور داشتم.»

شهردار کرج در پایان از پرداخت بدهی ۸۰ میلیارد تومانی پیمانکار پروژه متروی کرج در قالب اوراق مشارکت خبر داده است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ پروژه قطار شهری کرج سال ۱۳۸۵ کلنگ زنی شد، بیش از یک دهه از آغاز عملیات اجرایی این پروژه می‌گذرد اما هنوز صدای قطار در دالان‌های زیرزمینی شهر به گوش نمی‌رسد این در حالی است که کلان‌شهرها هم‌زمان یا دیرتر از کرج کار احداث قطار شهری را آغاز کرده و اکنون از این وسیله حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند هستند.

در حالی بیش از یک دهه از کلنگ زنی پروژه مهم و سرنوشت‌ساز متروی کرج می‌گذرد که شهر یک و نیم میلیون نفری هنوز در تب ترافیک می‌سوزد و متولیان باگذشت دو سال از سفر ریاست جمهوری نتوانسته‌اند بودجه مصوب برای این پروژه از محل اعتبارات سفر را جذب کنند.