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۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۷

نشست «ورشو» با سخنان ضد ایرانی وزیر خارجه لهستان آغاز شد

نشست «ورشو» با سخنان ضد ایرانی وزیر خارجه لهستان آغاز شد

منابع رسانه ای اعلام کردند که نشست «ورشو» با سخنرانی ضد ایرانی وزیر خارجه لهستان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نشست «ورشو» با سخنرانی «یاتسک چاپوتوویچ» وزیر خارجه لهستان آغاز شد.

بر اساس این گزارش، این مقام لهستانی در سخنان خود در ابتدای آغاز نشست ورشو، به تأسی از مقامات آمریکایی و تحت تأثیر تبلیغات سوء آنها، اظهاراتی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. 

در این ارتباط، وی با طرح ادعاهای واهی علیه ایران مدعی شد: ما نسبت به برخی فعالیت های ایران نگران هستیم!

این مقام لهستانی همچنین ادعا کرد که شرکت کنندگان در نشست ورشو به دنبال تحقق صلح در منطقه هستند!

گفتنی است، در حال حاضر جلسه شرکت کنندگان در نشست ورشو به صورت غیر علنی و پشت درهای بسته درحال پیگیری است.

کد مطلب 4542033

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    نظرات

    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      سفیر لهستان همین امشب باید از ایران اخراج بشه

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