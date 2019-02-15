نشست سبک زندگی در تفسیر اجتماعی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سبک زندگی در تفسیر اجتماعی: اصول استخراج نظریات سبک زندگی از تفسیر اجتماعی از سلسله نشست های بررسی تطبیقی تأثیر روش‌ها و مکاتب تفسیری بر استخراج نظریه سبک زندگی اسلامی برگزار می شود.

این نشست توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه(خواهران)، یکشنبه 28 بهمن ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برپا می شود.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین محمد قطبی و عیسی عیسی زاده حضور دارند و به ارائه سخن می پردازند و سیدعلی سادات فخر هم دبیر علمی است.