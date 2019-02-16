به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جوایز انجمن صدای سینما که ۱۶ فوریه اهدا میشود امسال از سه هنرمند نیز به صورت ویژه تجلیل میکند.
در این مراسم جایزه فیلمساز به استیون اسپیلبرگ اهدا میشود. از او برای تاثیرش بر روند فیلمسازی به عنوان فردی که سه جایزه اسکار در کارنامه دارد و در طول چند دهه یکی از نمادهای هالیوود بوده، یاد شده است.
وی کارگردان، تهیهکننده و فیلمنامهنویسی پرکار است که از بنیانگذاران استودیو دریمورکز هم بوده و توانسته است فیلمهای پرفروش را با ساختن فیلمهایی چون «آروارهها»، «ایتی» و «ژوراسیکپارک» راهی سینماها کند. از وی به عنوان احتمالا موفقترین کارگردان تجاری در تاریخ نیز یاد شده است.
ماری جو لانگ نیز با دریافت جایزه «پرزیدنت» تجلیل تقدیر میشود. وی که برنده سه جایزه انجمن صدای سینما برای «یخ زده»، «قهران بزرگ ۶» و «بیرون درون» است کارش را از سال ۱۹۸۴ شروع کرده و کار تدوین صدا را از سال ۱۹۹۱ آغاز کرده است. او در چندین فیلم سینمایی نیز کار کرده و جایزه اسکار میکس صدا را برای «شجاعدل»، «ماتریکس»، «شوالیه تاریکی»، «تلقین» و «روح و تاریکی» دریافت کرده است.
وی چندین نامزدی اسکار هم دارد که برای «بینستارهای»، «دختری با خالکوبی اژدها» و «شبکه اجتماعی» دریافت کرده است.
سومین فرد نیز لی اورلوف است که با دریافت جایزه یک عمر دستاورد هنری تجلیل میشود. وی با کارگردانهای برجستهای چون جیمز کامرون، مایکل مان و گور وربینسکی کار کرده و جایزه اسکار را برای میکس صدا برای «ترمینیتور ۲: روز داوری» دریافت کرده است و ۶ نامزدی اسکار در کارنامه دارد. او در طول ۳۵ سال دوره کاریاش در بیش از ۷۵ فیلم سینمایی و تلویزیونی کار کرده است.
جوایز انجمن صدای سینما هر سال از سوی همین انجمن ( C.A.S. ) اهدا میشود تا از افرادی که دستاوردهای خاص در زمینه میکس صدا دارند تجلیل شود. این جوایز از سال ۱۹۹۴ هر سال اهدا میشود.
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