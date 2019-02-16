جوانان؛ حلقه مفقوده اقتصاد امروز

مجله مهر: پس از انتشار بیانیه گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری کارشناسان و تحلیلگران زیادی لایه های این مانیفست را شرح دادند. مهرداد بذرپاش مدیرمسوول روزنامه وطن امروز و نماینده مردم تهران در مجلس نهم در صفحه توییتر خود نوشت: «زمانی که مشاوران جوان را راه انداختم، هدف شکستن لایههای بسته مدیریتی به سود جوانان بود. ۵۰۰ جوان مشاور دستگاهها شدند و پلی شد برای عبور از بوروکراسی خفهکننده اداری بسیاری ازکارهای خوب دولت قبل با همت آنها جلو رفت این دولت اسمش را تغییر داد و شد دستیار جوان! عنوان مهم نیست،سرانجام آن کارخوب چه شد؟
برخی خرده میگرفتند مگر جوانان تجربهای دارند که مشاور باشند! غافل از اینکه عدهای فکر میکنند ۳۰ سال تجربه دارند اما در واقع ۳۰ سال سابقه دارند و فقط یک کار را تکرار کردهاند. در بسیاری از حوزهها مثل IT این جوانترها هستند که تسلط بیشتری دارند.
جوان سازی سیستم مدیریتی کشور یک انتخاب نیست، بلکه برای برونرفت ازمشکلات موجود،یک ضرورت است هرجا موفقیتی به دست آمده،با احتمال حداکثری یک جوان خالق یاپیگیر آن بوده است متاسفانه شرایط خستگی وفرسودگی دولت وانباشت مشکلات به ویژه درحوزه معیشت واقتصاد،این ضرورت رااجتنابناپذیر کرده است. در حکمرانی جدید جوانها دیگر منتظر حضور در ساختارهای رسمی تصمیمگیری نمیمانند، بلکه خود مشغول وضع مقررات جدید هستند.
پیششرط ادارهی علمی کشور، آمادگی شانههای جوانان برای رفتن زیر بار مسئولیت هاست شانهها آماده است و این امیدواری رونق گرفته که در هم افزایی تجربهی باتجربگان و نشاط و علم جوانان آینده روشن برای ایران عزیز رقم بخورد.»
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