برپایی نمایشگاه فروش بهاره از ۱۰ اسفند در مشهد

به گزارش خبرنگارمهر، علی رسولیان صبح شنبه در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازاراستان در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: نظارت ها بر بازار از اول بهمن ماه تشدید شده است و تا کنون در این طرح ۳۱ هزار و ۷۲۰ واحد صنفی در بخش های مختلف نظارت وبازرسی شده و در این راستا ۴ هزار و ۶۶۰ گشت مشترک انجام شده است و این نظارت ها تا بعد از عید با شدت دنبال می شود.

وی افزود:نمایشگاه فروش بهاره از دهم اسفند در مشهد برگزار می شود که تلاش می کنیم در دو نقطه شهر این نمایشگاه برگزار شود وهمچنین برگزاری این نمایشگاه ها در سطح استان هم برنامه ریزی شده است .

مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در جلسه ستاد تنظیم بازار برنامه ریزی شد به منظور تعدیل نرخ ها در بازار گوشت، مرغ گرم با تهاتر با نهاده ها با نرخ مناسب تری به بازار عرضه شود که از هفته جاری این طرح اجرایی و به مرور توسعه می یابد.

وی گفت: در این راستا کمیته تامین ستاد تنظیم بازار با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به تهاتر و تامین گوشت با نرخ هر کیلو ۱۱ هزار و۵۰۰ تومان اقدام و کمیته توزیع با مسئولیت سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان با تعیین محل های مشخص نسبت به توزیع آن در بازار اقدام می کند.

رسولیان تصریح کرد: در این راستا در هفته جاری روزانه ۱۰۰ تن گوشت مرغ با این نرخ دراستان عرضه شود هم اکنون متوسط قیمت مرغ در بازار مشهد از متوسط کشوری پایین تر است و در زمینه گوشت قرمز هم نرخ لاشه گوسفندی هم ، همین شرایط حاکم است .

وی افزود : از ابتدای سال به منظور کمک به تولید کننده ها ۱۰۶ هزار تن نهاده های دامی با نرخ مصوب در اختیار دامداران و مرغداران قرار گرفته است و همچنین طی این مدت ۳هزار و ۵۴۰ تن مرغ منجمد و یک هزار ۸۱۶ تن گوشت گوساله منجمد و ۴۹۵ تن گوشت گوسفندی گرم وارداتی در بازار استان عرضه شده است.

مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: همچنین میزان گوشت مرغ گرمی که از محل تهاتر با نهاده ها طی ماههای اخیر با نرخ هر کیلو ۹۸ هزار ریال عرضه شده در بازار استان ومشهد ۶۴۵ تن بوده است.