کنفرانس «انقلاب و تکامل» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گروه فلسفه دانشگاه ایالتی نووگورود، روسیه، کنفرانس «انقلاب و تکامل: مدل تغییر در علوم، فرهنگ و جامعه» را از روزهای ۲۹ و ۳۰ نوامبر تا ۱ دسامبر برگزار می‌کند.

موضوعات محوری شامل تاریخ فلسفه غرب، معرفت شناسی، فلسفه عمل، فلسفه زبان، فلسفه ذهن، سنت‌های فلسفی، علم، منطق و ریاضیات، اخلاق کاربردی، اخلاق قانونی و فلسفه سیاسی و اجتماعی است.

پویایی کنونی زمان ما، یک تفسیر فلسفی تجدید شده از پدیده انقلاب را در ابعاد وسیع آن - اجتماعی، فرهنگی، علمی، تکنولوژیک و انسان شناسی را ضروری می‌کند. این تحلیل مدل توسعه انقلابی است که در آن تبدیل و تغییر کلیدی برای درک روند و پدیده‌های فعلی است.

از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود با ارسال چکیده آثار خود به آدرس ایمیل philosconfnn@gmail.com در این کنفرانس مشارکت نمایند.مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۷ فوریه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.philosconf.unn.ru/en/the-second-all-russian-scientific-conference/ مراجعه گردد.