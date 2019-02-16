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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

اپلیکیشن نجات بخش برای دانشجویان مهندسی

اپلیکیشن نجات بخش برای دانشجویان مهندسی

یک شرکت تجاری اپلیکیشنی کمک آموزشی را برای استفاده دانشجویان سال های سوم و چهارم رشته های مختلف مهندسی تولید کرده که کاربردهای گوناگونی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، اینفوسیس که شرکتی هندی است نام این اپلیکیشن را InfyTQ گذاشته که پلتفورمی دیجیتال برای ارائه خدمات آموزشی و تسهیل هم فکری و تعامل میان دانشجویان رشته های گوناگون مهندسی است.

InfyTQ پلتفورمی رایگان است که با استفاده از محتوای کمک آموزشی موجود در آن می توان توانایی های حرفه ای و فنی دانشجویان مهندسی را ارتقا بخشید و به آنها کمک کرد تا برای حضور در بخش صنعت و روبرو شدن با چالش های واقعی آماده شوند.

InfyTQ در دو نسخه طراحی شده و هم از طریق گوشی های هوشمند و هم از طریق رایانه های شخصی در دسترس است. انبوهی از محتوای آموزشی، سرفصل دروس مختلف و اخبار مربوط به صنایع مختلف و به خصوص نحوه انجام ارزیابی های آنلاین شغلی توسط آنها از طریق این اپلیکیشن در دسترس است.

دسترسی به مطالب و محتوای آموزشی در هر زمان و مکان ممکن است. شرکت سازنده تنوع محتوای آموزشی موجود در این برنامه را کم نظیر توصیف کرده است. InfyTQ حاوی دوره ها و اطلاعات تخصصی برای مهندسان حرفه ای نیز هست.

کد مطلب 4543393

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