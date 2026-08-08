قطعی پمپ بنزین های مشهد تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهاری اظهار کرد: هیچگونه قطعیای اعلام نشده است. اگر قطعی اتفاق افتاده، مقطعی بوده است و در حال حاضر مشکلی که سوخترسانی را مختل کند وجود ندارد.
رئیس صنف جایگاهداران مشهد بیان کرد: سوخترسانی به صورت ممتد در حال انجام است.
مشهد- رئیس صنف جایگاهداران مشهد گفت: هیچگونه قطعی در پمپ بنزین های مشهد اعلام نشده و اگر قطعی اتفاق افتاده، مقطعی بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهاری اظهار کرد: هیچگونه قطعیای اعلام نشده است. اگر قطعی اتفاق افتاده، مقطعی بوده است و در حال حاضر مشکلی که سوخترسانی را مختل کند وجود ندارد.
رئیس صنف جایگاهداران مشهد بیان کرد: سوخترسانی به صورت ممتد در حال انجام است.
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