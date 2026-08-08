  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

قطعی پمپ بنزین های مشهد تکذیب شد

قطعی پمپ بنزین های مشهد تکذیب شد

مشهد- رئیس صنف جایگاه‌داران مشهد گفت: هیچگونه قطعی‌ در پمپ بنزین های مشهد اعلام نشده و اگر قطعی اتفاق افتاده، مقطعی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهاری اظهار کرد: هیچگونه قطعی‌ای اعلام نشده است. اگر قطعی اتفاق افتاده، مقطعی بوده است و در حال حاضر مشکلی که سوخت‌رسانی را مختل کند وجود ندارد.

رئیس صنف جایگاه‌داران مشهد بیان کرد: سوخت‌رسانی به صورت ممتد در حال انجام است.

کد مطلب 6911055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه