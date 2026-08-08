به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی روز خبرنگار را به فعالان و مجاهدان عرصه خبر تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاشهای صادقانه و مجاهدتهای اصحاب رسانه در مسیر آگاهیبخشی، حقیقتگویی و روشنگری است؛ انسانهایی که با قلم، دوربین و روایت خود، رویدادها را به افکار عمومی منتقل کرده و در بزنگاههای حساس، نقش مهمی در صیانت از حقیقت و مقابله با تحریف و روایتسازی دشمن ایفا میکنند.
در دنیای امروز، رسانه و خبرنگار از ارکان مهم اقتدار ملی و از عناصر اثرگذار در شکلدهی به افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی به شمار میروند. بیتردید، تلاش خبرنگاران متعهد و مسئولیتپذیر در عرصههای مختلف، نقشی ماندگار در ثبت تحولات کشور و انتقال صحیح واقعیتها به نسلهای آینده دارد.
در این میان، خبرنگاران و فعالان رسانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور مسئولانه در عرصههای مختلف، نقش مؤثری در انعکاس مأموریتها، توانمندیها و دستاوردهای ارتش و همچنین تبیین رشادتها و فداکاریهای رزمندگان این نیروی الهی داشتهاند. بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تلاشهای شبانهروزی آنان در ثبت و انعکاس حماسهآفرینی نیروهای مسلح، جلوهای ارزشمند از رسالت رسانهای آنان بود.
در این میان، خبرنگاران نیروی پدافند هوایی ارتش نیز همگام با مدافعان آسمان کشور، در خط مقدم رسانه حضور داشتند و با ثبت و انعکاس لحظات حساس دفاع از آسمان ایران اسلامی، حماسه دلیرمردی و جانفشانی رزمندگان پدافند هوایی را روایت کردند. آنان در کنار رزمندگان، بخشی از واقعیتهای میدان را به تصویر کشیدند و رشادتهای شهدای والامقام پدافند هوایی را برای ثبت در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار کردند.
بیتردید، روایت فداکاری و جانفشانی شهدای والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران، بهویژه شهدای سرافراز پدافند هوایی، مسئولیتی ارزشمند است؛ چراکه هر تصویر و هر روایت از حماسه آنان، بخشی از تاریخ پرافتخار دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور را برای نسلهای آینده حفظ خواهد کرد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام محمود صارمی و تمامی شهدای عرصه خبر و رسانه، فرا رسیدن روز خبرنگار را به همه اصحاب رسانه و تلاشگران عرصه اطلاعرسانی، بهویژه خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان رسانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و بهطور ویژه خانواده رسانهای نیروی پدافند هوایی ارتش، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
از تلاشهای ارزشمند اصحاب رسانه در انعکاس واقعیتهای جامعه، تبیین دستاوردها و توانمندیهای کشور و ثبت حماسههای رزمندگان و شهدا قدردانی کرده و از درگاه خداوند متعال، برای تمامی مجاهدان عرصه رسانه، توفیق، عزت، سربلندی و استمرار خدمت صادقانه در مسیر حقیقت و اعتلای ایران اسلامی را مسئلت دارم.
امیر سرتیپ علیرضا الهامی
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
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