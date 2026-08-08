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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

۱۰۰ پاکبان سبزواری برای خدمت به زائران رضوی به مشهد اعزام می شوند

۱۰۰ پاکبان سبزواری برای خدمت به زائران رضوی به مشهد اعزام می شوند

مشهد- معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار گفت: ۱۰۰ پاکبان از شهرداری‌های غرب خراسان رضوی برای خدمت‌رسانی به زائران دهه پایانی صفر عازم محورهای منتهی به مشهد می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ظریف صبح شنبه در نشست خبری اظهار کرد: ۱۰۰ پاکبان به همراه ناوگان و تجهیزات خدمات شهری، از شهرداری‌های غرب خراسان رضوی برای خدمت‌رسانی به زائران دهه پایانی صفر عازم محورهای منتهی به مشهد مقدس می‌شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار بیان کرد: با توجه به افزایش چشمگیر حضور زائران و مسافران در دهه پایانی صفر و ضرورت ارائه خدمات شایسته به زائران علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، شهرداری سبزوار به عنوان شهرداری معین غرب خراسان رضوی مسئولیت هماهنگی و پشتیبانی خدمات شهری در این منطقه را بر عهده گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، جلسات و هماهنگی‌های لازم با شهرداری‌های داورزن، روداب، ششتمد، شامکان، جغتای، ریواده، نقاب، ریوند، مشکان، حکم‌آباد، سلطان‌آباد و نود انقلاب برگزار شده و تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران و مسافران مسیر مشهد مقدس در نظر گرفته شده است.

ظریف ادامه داد: عملیات خدمت‌رسانی از فردا ۱۸ مردادماه آغاز می‌شود و تا ۲۳ مردادماه ادامه خواهد داشت و در این مدت، ۱۰۰ نیروی پاکبان و ۱۰ دستگاه تانکر از سوی شهرداری‌های غرب خراسان رضوی به این طرح اعزام خواهند شد.

معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار با اشاره به پیش‌بینی تجهیزات پشتیبانی لازم، بیان کرد: برای تقویت ناوگان خدمات شهری و افزایش آمادگی نیروها، یک دستگاه لودر، پنج دستگاه کمپرسی و سه دستگاه خودروی حمل پسماند نیز به این مجموعه ملحق خواهند شد.

وی گفت: این نیروها و تجهیزات در راستای نظافت مسیر، جمع‌آوری پسماند، پاکیزگی محیط و پشتیبانی از خدمات شهری در مسیر تردد زائران به کار گرفته می‌شوند تا زائران امام رضا(ع) در دهه پایانی صفر، سفری آرام‌تر و شایسته‌تر داشته باشند.

کد مطلب 6911036

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