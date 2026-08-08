۱۰۰ پاکبان سبزواری برای خدمت به زائران رضوی به مشهد اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ظریف صبح شنبه در نشست خبری اظهار کرد: ۱۰۰ پاکبان به همراه ناوگان و تجهیزات خدمات شهری، از شهرداری‌های غرب خراسان رضوی برای خدمت‌رسانی به زائران دهه پایانی صفر عازم محورهای منتهی به مشهد مقدس می‌شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار بیان کرد: با توجه به افزایش چشمگیر حضور زائران و مسافران در دهه پایانی صفر و ضرورت ارائه خدمات شایسته به زائران علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، شهرداری سبزوار به عنوان شهرداری معین غرب خراسان رضوی مسئولیت هماهنگی و پشتیبانی خدمات شهری در این منطقه را بر عهده گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، جلسات و هماهنگی‌های لازم با شهرداری‌های داورزن، روداب، ششتمد، شامکان، جغتای، ریواده، نقاب، ریوند، مشکان، حکم‌آباد، سلطان‌آباد و نود انقلاب برگزار شده و تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران و مسافران مسیر مشهد مقدس در نظر گرفته شده است.

ظریف ادامه داد: عملیات خدمت‌رسانی از فردا ۱۸ مردادماه آغاز می‌شود و تا ۲۳ مردادماه ادامه خواهد داشت و در این مدت، ۱۰۰ نیروی پاکبان و ۱۰ دستگاه تانکر از سوی شهرداری‌های غرب خراسان رضوی به این طرح اعزام خواهند شد.

معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار با اشاره به پیش‌بینی تجهیزات پشتیبانی لازم، بیان کرد: برای تقویت ناوگان خدمات شهری و افزایش آمادگی نیروها، یک دستگاه لودر، پنج دستگاه کمپرسی و سه دستگاه خودروی حمل پسماند نیز به این مجموعه ملحق خواهند شد.

وی گفت: این نیروها و تجهیزات در راستای نظافت مسیر، جمع‌آوری پسماند، پاکیزگی محیط و پشتیبانی از خدمات شهری در مسیر تردد زائران به کار گرفته می‌شوند تا زائران امام رضا(ع) در دهه پایانی صفر، سفری آرام‌تر و شایسته‌تر داشته باشند.