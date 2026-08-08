مجید محمدی به مناسبت روز خبرنگار با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر اظهار کرد: امسال شیوه پرداخت یارانه کودهای فسفاته و پتاسه تغییر کرده و این یارانه به جای تولیدکنندگان، به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص می‌یابد.

وی افزود: کشاورزانی که اطلاعات هویتی و بانکی خود را در سامانه‌های «دولت من» و پایش به‌طور کامل ثبت کرده باشند، مشمول دریافت یارانه خواهند بود و مبالغ مربوط به حساب آنان واریز می‌شود.

مدیر خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ادامه داد: تا پایان تیرماه، یارانه‌های مربوط به کشاورزان واجد شرایط پرداخت شده و روند پرداخت نیز به‌صورت ماهانه ادامه دارد.

محمدی اظهار کرد: در پایان هر ماه گزارش اطلاعات کشاورزان دریافت می‌شود و در صورت تکمیل بودن اطلاعات، یارانه تا دهم ماه بعد به حساب آنان واریز خواهد شد.

وی از کشاورزان خواست برای جلوگیری از بروز مشکل در دریافت یارانه، اطلاعات خود را در سامانه دولت من تکمیل و شماره شبای حساب بانکی خود را ثبت کنند.

مدیر خدمات حمایتی کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: کشاورزانی که امکان ثبت اطلاعات به‌صورت مستقیم را ندارند، می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌های مجاز در سراسر استان، نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

محمدی همچنین درباره یارانه کودهای اوره گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد یارانه این نوع کود توسط دولت پرداخت می‌شود و ۴۰ درصد هزینه آن را کشاورزان تأمین می‌کنند.