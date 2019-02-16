۱.۱ میلیارد تومان بن کتاب برای یازدهمین نمایشگاه کتاب یزد تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده صبح امروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب یزد با بیان اینکه نمایشگاه امسال با شعار «یزد جهانی شهر کتاب و دانایی» برگزار شده است، اظهار داشت: از زمانی که یزد به عنوان میراث مشترک بشری شناخته شد و جهانیان بر این امر صحه گذاشتند، یزد را محل تلاقی دین و معنویت و دانایی و سختکوشی معرفی کردند.

وی با بیان اینکه کتاب حافظه مکتوب یک جامعه است و اگر ارتباط مردم با کتاب قطع شود، گسست فرهنگی ایجاد می شود، افزود: اگر بخواهیم مسیر گذشتگان خود را ادامه دهیم، راه آن از مسیر کتاب و کتابخوانی می گذرد.

جوادیان زاده با تاکید بر اینکه باید به دنبال بازتولید فرهنگی و تمدنی باشیم، تصریح کرد: در استان یزد برای انس همه گروه ها و اقشار اجتماعی به ویژه کودکان و نوجوانان با کتاب برنامه ریزی در دست انجام است.

وی با بیان اینکه یزد به عنوان نامزد پایتخت کتاب ایران معرفی شده تا پایان سال یکی از شهرها به عنوان پایتخت کتاب معرفی می شود، خاطرنشان کرد: اقدامات بسیاری برای کسب این افتخار انجام شده که از جمله آنها می توان به راه اندازی باشگاه های کتاب و ... اشاره کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تاکید کرد: امیدواریم تمام ناشران، نویسندگان و دست اندرکاران حوزه کتاب در ثبت این رویداد مهم فرهنگی مشارکت کنند.

وی با اشاره به ویژگی های یازدهمین نمایشگاه کتاب یزد اظهار داشت: برای این نمایشگاه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون بن کتاب تهیه شده و کتابها با ۳۰ درصد تخفیف در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

جوادیان زاده ادامه داد: در این نمایشگاه ۲۳۸ ناشر مستقل، ۱۳۷ ناشر نمایندگی، ۳۵ غرفه فروش متمرکز، ۱۱ کتابفروشی و در مجموع ۴۱۰ ناشر و نمایندگی محصولات فرهنگی خود را ارائه خواهند کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد افزود: در این نمایشگاه ۸۴ هزار و ۳۰۰ عنوان کتاب عرضه می شود و ۶۰ برنامه جنبی نیز هر روز صبح و عصر با کمک و همراهی رسانه های یزد برگزار خواهد شد.