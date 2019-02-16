به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر شهیدان ابوطالبی و حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر حمید ابوطالبی

مشاور محترم رییس جمهور

درگذشت انسان وارسته و مومن مرحوم حاج حسین ابوطالبی پدر ارجمندتان و ابوالشهیدان والامقام مجید و فرید ابوطالبی موجب تأثر و تأسف شد.

این مصیبت اندوهبار را به جنابعالی تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان معزا صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور