به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر شهیدان ابوطالبی و حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حمید ابوطالبی
مشاور محترم رییس جمهور
درگذشت انسان وارسته و مومن مرحوم حاج حسین ابوطالبی پدر ارجمندتان و ابوالشهیدان والامقام مجید و فرید ابوطالبی موجب تأثر و تأسف شد.
این مصیبت اندوهبار را به جنابعالی تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان معزا صبر و اجر مسألت دارم.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
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