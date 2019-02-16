  1. سیاست
  2. دولت
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۴

طی پیامی؛

جهانگیری درگذشت پدر «حمید ابوطالبی» مشاور رئیس‌جمهور را تسلیت گفت

جهانگیری درگذشت پدر «حمید ابوطالبی» مشاور رئیس‌جمهور را تسلیت گفت

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به حمید ابوطالبی مشاور رئیس‌جمهور، درگذشت پدر وی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر شهیدان ابوطالبی و حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر حمید ابوطالبی
مشاور محترم رییس جمهور

درگذشت انسان وارسته و مومن مرحوم حاج حسین ابوطالبی پدر ارجمندتان و ابوالشهیدان والامقام مجید و فرید ابوطالبی موجب تأثر و تأسف شد.
این مصیبت اندوهبار را به جنابعالی تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان معزا صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

کد مطلب 4543560

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها