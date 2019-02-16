به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراسم «ستایش فرزانگی» بزرگداشت محسن ابوالقاسمی برگزار می شود.

سخنرانان این مراسم حسینعلی قبادی، مصطفی عاصی، محمد تقی راشد محصل، ناصر تکمیل همایون، یحیی مدرسی و سیروس نصراله زاده هستند.

این مراسم روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ ساعت: ۱۵ الی ۱۷ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

محسن ابوالقاسمی (زادهٔ ۱۳۱۵ در ملایرـ درگذشتهٔ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷) استاد بازنشستهٔ زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران بود. او دانش‌آموختهٔ زبان‌های فارسی نو و باستان از دانشکده مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا در لندن و از شاگردان استادان بنامی چون هنینگ و بویسبوده‌است.