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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۱۶

بزرگداشت محسن ابوالقاسمی برگزار می شود

بزرگداشت محسن ابوالقاسمی برگزار می شود

بزرگداشت محسن ابوالقاسمی، ،رئیس سابق گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراسم «ستایش فرزانگی» بزرگداشت محسن ابوالقاسمی برگزار می شود.

سخنرانان این مراسم حسینعلی قبادی، مصطفی عاصی، محمد تقی راشد محصل، ناصر تکمیل همایون، یحیی مدرسی و سیروس نصراله زاده هستند.

این مراسم روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ ساعت: ۱۵ الی ۱۷ در سالن حکمت  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

محسن ابوالقاسمی (زادهٔ ۱۳۱۵ در ملایرـ درگذشتهٔ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷) استاد بازنشستهٔ زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران بود. او دانش‌آموختهٔ زبان‌های فارسی نو و باستان از دانشکده مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا در لندن و از شاگردان استادان بنامی چون هنینگ و بویسبوده‌است.

کد مطلب 4543812
سارا فرجی

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