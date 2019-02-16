به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی این تصور دشمن که می‌تواند بین مردم و نظام گسست ایجاد کند را مصداق آیه شریفه لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُون دانست و وعده الهی مبنی بر این‌که پیروزی در گروی یاری کردن دین خدا و مقاومت است را یاد آور شد.

وی با تاکید بر این‌که نور خدا هیچ‌گاه خاموش نخواهد شد، تصریح کرد: انقلاب اسلامی از آن نورهایی است که برخلاف میل دشمنان افروخته شده و روز به روز پاینده‌تر خواهد شد و این انقلاب که بر پایه نظام اسلامی بنا شده ، بر دشمنان پیروز می‌شود.

دادستان تهران حضور مردم در راهپیمایی پیروزی انقلاب با وجود برخی مشکلات را ناشی از روحیه خستگی‌ناپذیر آن‌ها دانست و از مسئولان خواست که با همین روحیه به مردم خدمت‌رسانی کنند و افزود: با این حضور کار مسئولین سخت‌تر شده است و باید بدانند که بعد از این حماسه عظیم وظیفه بسیار بزرگی بر عهده داریم.

جعفری دولت‌آبادی به بخشنامه اخیر عفو محکومان به مناسبت چهل سالگی انقلاب اشاره کرد و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست که حداکثر تا پایان هفته آینده در خصوص محکومان مشمول این عفو تعیین تکلیف کنند.

بخشنامه عفو ۲۲ بهمن زمینه‌ساز کاهش جمعیت کیفری است

وی اجرای این بخشنامه را زمینه‌ساز کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان دانست و از سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها خواست فهرست مشمولان بخشنامه عفو و تخفیف مجازات را برای سرپرستان نواحی دادسرا ارسال نمایند، تا پس از بررسی دستور آزادی صادر شود.

دادستان تهران به یکی از معاونان دادسرا ماموریت داد که اجرای بخشنامه عفو در شهرستان‌ها را پیگیری نماید.

جعفری دولت‌آبادی در ادامه این جلسه به بیان برخی توصیه‌ها در رابطه با نحوه اجرای دستورالعمل عفو و تخفیف مجازات محکومان پرداخت.

وی با اشاره به رسیدگی قاطع دادستانی تهران به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، گفت: تلاش‌های صورت گرفته در این هفت ماه نشان داد که هرزمان بر موضوعی تمرکز کردیم، موفق شده‌ایم.

دادستان تهران افزود: در این چند ماه اقدامات مهمی در پرونده‌های فساد اقتصادی به عمل آمده و با تعیین قضات و راه‌اندازی شعبات ویژه و برگزاری جلسات هفتگی، نتایج مناسبی به دست آمده است.

اجرای حکم ۹۵ نفر در پرونده‌های اقتصادی اخیر

جعفری دولت‌آبادی در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی اخیردر چند شعبه ویژه دادسرای تهران، از احضار ۱۸۰۰ نفر، بازداشت ۱۷۶نفر، ممنوع الخروجی ۷۳۰ نفر، صدور ۱۳۷ فقره کیفرخواست و تحت تعقیب قرار گرفتن ۲۱۷ نفر در این کیفرخواست‌ها خبر داد و گفت: احکام محکومیت ۹۵ نفر در حال اجرا است.

وی با اشاره به رضایت‌مندی مردم از عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها، بیان داشت: با این محاکمات مردم شاهد اقدامات امیدبخش بودند و مردمی که از دستگاه‌ قضایی گلایه می‌کردند، پس از این‌که اخلالگران مجازات شدند قدردانی نمودند.

جعفری دولت‌آبادی از دادستان‌ها خواست که در رابطه با کاهش جرم سرقت اقدامات لازم را مبذول نمایند.

وی هم‌چنین از سرپرستان نواحی دادسرا خواست تا نسبت به کاهش وقوع جرم در آخرین چهارشنبه سال، تمهیدات لازم را اتخاذ و با اخلال‌گران در نظم و امنیت عمومی برخورد کنند.

دادستان تهران با تاکید بر این‌که در رفع برخی مشکلات باید به گونه‌ای عمل کنیم که اعتماد مردم به نظام و قوه قضاییه افزایش پیدا کند، افزود: دادستان‌ها اگر متمرکز شوند و برنامه‌ریزی کنند موفق خواهند شد.

جعفری دولت‌آبادی با تقدیر از معاونین دادسرا که در طرح مقابله با گران‌فروشی شرکت کردند، افزود: قوه قضاییه مسئول مبارزه با گران‌فروشی نیست، اما اجازه نخواهد داد عده‌ای کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد و با قیمت آزاد بفروشند.

کشف ۲۰۰ تن گوشت تنظیم بازار در بازدیدهای اخیر

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در ارائه‌ی نتیجه‌ی بازرسی‌های معاونان دادستانی تهران در راستای توزیع عادلانه گوشت قرمز، از کشف ۱۹۰ تن گوشت قرمز و ۱۶ تن گوشت مرغ خبر داد و در توضیح افزود: کشف این مقادیر گوشت قرمز و گوشت مرغ مربوط به بازرسی‌های ۱۵ روزه اخیر توسط معاونان دادستان تهران می‌باشد.

وی هم‌چنین از کشف ۵ تن و ۶۶۰ کیلو مرغ منجمد تنظیم بازار در شادآباد، ۸/۵ تن گوشت در رباط کریم و مربوط به یک شرکت پروتئینی خبر داد.

دادستان تهران آخرین کشفیات معاونان دادسرا در این زمینه را کشف ۴ تن گوشت تنظیم بازار با نماد جعلی در تاریخ ۲۳ بهمن سال جاری اعلام نمود و افزود آمار ذکر شده صرفاً در بردارنده مقادیر کلان می‌باشد و شامل موارد مکشوفه کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم نمی‌باشد.وی خاطرنشان کرد گوشت‌های مکشوفه با نظارت معاونان دادستان در میان مردم توزیع گردیده است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ضرورت جلوه‌گر ساختن ابعاد کارآمدی نظام برای جامعه، خاطرنشان کرد: مردم خادم و خائنین را از هم تشخیص می‌دهند، بنابراین باید اقدامات همه مسؤولین محورهای کارآمدی نظام، امید به آینده و افزایش اعتماد مردم متمرکز شود.