مراسم استقبال ازپیکر مطهر شهید«عبدالرضا بروجی»در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید «عبدالرضا بروجی» که در حادثه تروریستی زاهدان به درجه رفیع شهادت نائل شد مورد استقبال مردم بروجرد قرار گرفت.

شهید پاسدار ستوان یکم «عبدالرضا بروجی» که چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه در منطقه خاش زاهدان با تعدادی دیگر از نیروهای سپاه طی حمله انتحاری تروریستی و برخورد با اتوبوس حامل نیروهای سپاه به درجه رفیع شهادت نائل آمد عصر امروز شنبه طی مراسمی وارد بروجرد و مورد استقبال فرماندار بروجرد، مسئولان شهرستانی و مردم انقلابی بروجرد قرار گرفت.

پیکر مطهر شهید عبدالرضا بروجی در میدان آیت الله بروجردی مورد استقبال مسئولان شهرستانی، نظامی و انتظامی و عموم مردم قرار گرفت و تابوت حامل این شهید بزرگوار بر روی دستان جمع کثیری از حاضران قرار گرفت.

پیکر مطهر شهید «عبدالرضا بروجی» بعد از استقبال به حسینیه ثارالله سپاه ناحیه مقاومت بسیج بروجرد منتقل شد تا مراسم وداع با پیکر شهید و شبی با شهید بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور خانواده شهید و مردم بروجرد برگزار شود.

بنابر این گزارش، پیکر شهید «عبدالرضا بروجی» فردا یکشنبه ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد امام خمینی(ره) بروجرد به سمت گلزار شهدای بروجرد تشییع خواهد شد.