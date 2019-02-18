بازارچه ابوذر در اختیار زنان سرپرست خانوار قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست عمومی شورای شهر کرمان یکشنبه شب با حضور رئیس و اعضای شورا و معاون خدمات شهری شهردار کرمان برگزار شد.

حسین چناریان عضو شورای شهر کرمان در این نشست از تلاش های شهرداری کرمان برای اجرای عملیات ساماندهی ورودی های شهر و انجام اقدامات ترافیکی از جمله خط کشی معابر، نصب تابلوهای ترافیکی و اصلاح و شستشوی تابلوهای ترافیکی موجود در سطح شهر تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه منصور ایرانمنش دیگر عضو شورای شهر کرمان نیز با اشاره به بارندگی های اخیر و حجم آبگرفتگی ها در معابر شهر کرمان، از تلاش های شبانه روزی و بی‌وقفه معاون خدمات شهری شهردار کرمان برای انجام عملیات های آبکشی سطح شهر تشکر و قدردانی کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، هنری و بانوان شورای اسلامی شهر کرمان از تقدیر از بانوان شهرداری همزمان با روز سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد .

زهرا ایرانمنش در ادامه از نامگذاری تعدادی از معابر شهر کرمان خبر داد و گفت: کوچه محل سکونت شهید معزز عباس نیک ورز واقع در سه راه فرهنگیان بلوار معلم (کوچه شماره ۱۶) به نام شهید مذکور نام گذاری می شود.

وی با اشاره به اینکه یک خیابان فاقد نام در شهرک خواجو به نام همایون کرمانی نام گذاری شود، افزود: همچنین کوچه شماره ۱۸پروین اعتصامی به نام شهید معزز حبیب الله محمدیان پور نجیب و کوچه شماره ۱۵ پروین اعتصامی به نام شهید معزز مسعود محمدیان پور نجیب نامگذاری شود.

علی خدادادی عضو شورای شهر کرمان در این نشست گفت: باید توجه داشته باشیم مبنای اخذ هر گونه عوارض در پروانه ساختمان از سوی شهرداری بر اساس ارزش معاملاتی است که انجام می شود.

وی با بیان اینکه اخذ عوارض بر مبنای ابلاغیه هایی که هرساله به شهرداری ابلاغ می شود، انجام می شود، گفت: متاسفانه دارایی این مبلغ را مدتی است افزایش داده است که باعث نارضایتی شهرداری است.

وی از اعضای شورا خواست در این خصوص اقداماتی انجام شود.

در پی صحبت های خدادادی عضو شورای شهر کرمان در خصوص تشکر از شهرداری برای ساماندهی فضای سبز بلوار جمهوری، معاون خدمات شهری شهردار کرمان گفت: با توجه به آفت زدگی درختان نارون بلوار جمهوری، مجبور به سربرداری آنها شدیم .

مهدی نیکویی ادامه داد: پس از آن جلسات متعددی با مسئولان مرکز مطالعات کشاورزی و اساتید دانشکده های کشاورزی برگزار و در نهایت علاوه بر انجام مطالعات آب و خاک، چندین نوع درختچه ها که متناسب و سازگار با آب و هوای کرمان بودند، مشخص شد .

وی ادامه داد: هم اکنون عملیات کاشت درختچه ها در دو طرف رفوژ وسط بلوار جمهوری در حال انجام است.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان در نشست عمومی شورا نیز با بیان اینکه پیگیری های لازم برای تحویل بازارچه ابوذر صورت گرفته است، گفت: این بازارچه که هم اکنون با مشکلاتی همراه است، قرار است به زودی تحویل شهرداری شود که پس از تحویل، برای فعالیت در اختیار زنان سرپرست خانوار قرار می گیرد.

گفتنی است؛ تصویب نهایی آخرین مصوبات کمیسیون ها و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چند نامه رسیده به شورا، دستور کار شورا در شب گذشته بود.