احداث و بهره برداری از ۱۲ پارک جیبی در گرگان

یحیی ستوده نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پارک های جیبی یا پارک‌های کوچک فضاهای باز شهری در مقیاس کوچک هستند که کلان شهرها و شهرهای بزرگ برای ایجاد فضای سبز به طرف آن ها می روند.

وی افزود: ایجاد پارک های بسیار کوچک یا جیبی راه حلی برای جبران بخشی از کمبود فضاهای سبز در مراکز شهری، مجتمع های مسکونی و دیگر عرصه های شهر است.

ستوده نیا با بیان این که این پارک ها می توانند پناهگاهی در برابر شلوغی های شهر و همچنین مکانی برای استراحت و تمدد اعصاب باشند، گفت: در دهه فجر دو پارک جیبی در محلات رسالت سه و شهرک امام (ره) هشت مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه پارک جیبی در محلات بویه پنج، حافظ دو و رسالت ۱۰ در مراحل نهایی عملیات احداث و بهره برداری بوده و احداث دو پارک دیگر در محلات رسالت ۴۸ و اوزینه در دستور کار سازمان است.

ستوده نیا با بیان این که این کار با مشارکت معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل و ترافیک انجام می شود، تصریح کرد: با توجه به رویکرد شهرداری گرگان در خصوص افزایش سرانه فضای سبز شهری و توزیع متوازن امکانات رفاهی در سطح شهر و همچنین گام برداشتن به سوی ایجاد شهر دوستدار کودک، شهرداری گرگان تمام تلاش خود را برای احداث و بهره برداری از ۱۲ پارک جیبی که بیشترین تأکید آن بر ایجاد فضای مخصوص کودکان و نصب مجموعه‌های بازی در آن ها است، تا پایان سال ۹۷ اقدام خواهد داد.

وی ابراز امیدواری کرد که با تأمین زمین مورد نیاز و اعتبارات کافی، تعداد این پارک ها تا پایان سال آینده به ۴۰ پارک افزایش یابد.