تاثیر سبک زندگی بر الگوی فرزندآوری بیش از شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، صالح قاسمی نویسنده مجموعه پژوهشی جنگ جهانی جمعیت و دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در سومین برنامه رادیویی «جوان بمان» که با موضوع بررسی عوامل کاهش فرزندآوری از رادیو گفتگو پخش شد، گفت: برخلاف تصور عمومی جامعه که گمان می کنند مشکلات اقتصادی اصلی ترین و اولین مانع فرزندآوری است، پژوهش های بین المللی و ملی حاکی از آن است که اصلی ترین متغیر موثر در الگوی فرزندآوری خانواده ها سبک زندگی و نوع نگرش به خانواده است.

وی افزود: اگرچه شرایط اقتصادی به ویژه در دهک های پایین درآمدی جامعه در تصمیم به فرزندآوری موثر است اما داده های آماری و شواهد عینی موجود نشان دهنده تعریف عمومی اکثریت مردم جامعه از زندگی مطلوب و خانواده ایده‌آل بوده که منتهی به الگوی فرزندآوری می شود و شرایط اقتصادی در حد ابزاری محسوس برای توجیه علت بی فرزندی و کم فرزندی است.

قاسمی اضافه کرد: مشاهده پایین ترین نرخ باروری کشور در استان هایی که بالاترین سرانه درآمد ملی را دارند، شاهدی بر این موضوع است که سهم سبک زندگی در الگوی فرزندآوری بسیار بیشتر و موثرتر از سهم شرایط اقتصادی است.

در ادامه این برنامه، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین ندیمی، پژوهشگر جمعیت و مدیر موسسه «اندیشه مسطور» اظهار داشت: در کنار علل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میزان باورهای اعتقادی جامعه در تعداد فرزندان خانواده ها تعیین کننده است.

وی گفت: باور و اعتقاد به رزاقیت پروردگار و حسن توکل به وعده های خداوند میتواند نقش بسیار روشنی در تصمیم خانواده ها بر فرزندآوری داشته باشد. البته قناعت بر داشته ها و مدیریت منابع موجود خانواده که مانع از ایجاد نیازهای کاذب و غیرضروری سبک زندگی کنونی است از بارزترین نشانه های خانواده های باورمند و متدین است.

حجت الاسلام ندیمی اضافه کرد: از قضا منطبق بر آمارهای موجود، این خانواده های متدین هستند که میزان فرزندانشان از میانگین تعداد فرزندان سایر خانواده ها بالاتر است.

برنامه تخصصی «جوان بمان» هر چهارشنبه ساعت ۱۰ بامداد از رادیو گفتگو پخش شده و به بررسی تحولات جمعیت و فرزندآوری در جمهوری اسلامی ایران می پردازد.