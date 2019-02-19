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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

فعال گردشگری ایران و چین در گفتگو با مهر:

عکاسان چینی برای ثبت تصاویر گردشگری به ایران می آیند

عکاسان چینی برای ثبت تصاویر گردشگری به ایران می آیند

عکاسان کشور چین در نظر دارند تا روزهای آینده برای ثبت تصاویری از جاذبه های گردشگری ایران به برخی از شهرهای کشور بروند آنها پس از بازگشت در کشورشان نمایشگاه ایران زیبا را برپا می کنند.

فائزه آخوندی فعال گردشگری ایران و چین به خبرنگار مهر گفت: ۱۷ نفر  از عکاسان چینی درخواست کرده اند تا با ورود به ایران از جاذبه های شهرهای گردشگری ایران عکس بگیرند. آنها روز دوم اسفند وارد ایران می شوند و ده روز در ایران خواهند ماند و به شهرهایی از جمله شیراز اصفهان، هرمزگان بندر قشم و هرمز و ... می روند.

وی گفت: هزینه این گروه توسط خودشان پرداخت شده است همچنین این عکاسان برای دومین بار است که وارد ایران می شوند و تمایل دارند تا با عکاسان فعال در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی نیز دیدار کنند.

آخوندی گفت: پس از برگشت این عکاسان به کشور چین، قرار است آنها در این کشور نمایشگاه ایران زیبا را شامل تصاویری که از ایران گرفته اند به نمایش بگذارند.

کد مطلب 4546524
فاطمه کریمی

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