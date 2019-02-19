عکاسان چینی برای ثبت تصاویر گردشگری به ایران می آیند

فائزه آخوندی فعال گردشگری ایران و چین به خبرنگار مهر گفت: ۱۷ نفر از عکاسان چینی درخواست کرده اند تا با ورود به ایران از جاذبه های شهرهای گردشگری ایران عکس بگیرند. آنها روز دوم اسفند وارد ایران می شوند و ده روز در ایران خواهند ماند و به شهرهایی از جمله شیراز اصفهان، هرمزگان بندر قشم و هرمز و ... می روند.

وی گفت: هزینه این گروه توسط خودشان پرداخت شده است همچنین این عکاسان برای دومین بار است که وارد ایران می شوند و تمایل دارند تا با عکاسان فعال در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی نیز دیدار کنند.

آخوندی گفت: پس از برگشت این عکاسان به کشور چین، قرار است آنها در این کشور نمایشگاه ایران زیبا را شامل تصاویری که از ایران گرفته اند به نمایش بگذارند.