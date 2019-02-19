به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آقاجانی، در مراسم رونمایی از دستگاه آنالیز سنگهای ادراری با روش اسپکتروسکوپی مادونقرمز(FTIR) که در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادرار برگزار شد، اظهارداشت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با در اختیار داشتن ۷۰ مرکز تحقیقاتی، پنج پژوهشکده، ۱۴۰۰ استاد و اعضای هیئت علمی برجسته نقش مهمی درزمینهٔ تولیدات علم پزشکی کشور ایفا میکند.
وی با بیان اینکه در پژوهشهای دانشگاه سمتوسوی جدیدی اتفاق افتاده است؛ اولویت های اصلی دانشگاه را توجه به رفع مشکلات اصلی سلامت مردم دانست.
آقاجانی در ادامه توجه به بیماریهای غیر واگیر، پیشگیری از ابتلا به بیماریهای غیر واگیر و تلاش برای درمان بهتر بیماران را از دیگر اولویتهای دانشگاه ذکر کرد.
به گفته وی، توجه خاص به بیماریهای پرهزینه بهمنظور کاهش بار مالی درمان یکی از مهمترین سرفصلها و اهداف اصلی کار پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه است.
آقاجانی افزود: تمرکز ویژه به مشکلات نظام سلامت و برنامهریزی بهتر برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و همینطور تلاش برای شناسایی و ارائه راهحل عالمانه مشکلات و بیماریهای نظام سلامت در دستور کار دانشگاه است واساتید این دانشگاه برای تحقق این مهم همت گماشتهاند.
وی با اشاره به این موضوع که کشور ما بالاترین میزان شیوع سنگ ادراری را به خود اختصاص داده و در کمربند ابتلا به بیماریهای سنگهای کلیوی قرار دارد از توجه و اهتمام ویژه مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادرار به منظور کاهش مشکلات این بیماری در کشور خبر داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این مطلب که سالانه ۱۰۰ هزار ایرانی به بیماری سنگ کلیه دچار میشوند، گفت: روش درمان سنگهای ادراری با روش اسپکترو سکوبی مادونقرمز(FTIR)فصل نوینی را در پیشگیری از عود سنگهای کلیوی ایجاد میکند، زیرا درمان بیماریهای کلیوی هزینههای فوقالعادهای را اعم از تأمین دارو، سنگشکنی و یا جراحی به خانواده و سیستم سلامت کشور تحمیل میکند.
وی در ادامه راهاندازی تجهیز کلینیک پیشگیری از سنگ کلیه به دستگاه آنالیز سنگهای ادراریرا به فال نیک گرفت و توسعه این مرکز را ضروری ذکر کرد.
آقاجانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه روش نوینی که امروز معرفی شد از دقت بالایی برخوردار است میتواند نویدبخش انجام تحقیقاتی باشد که ضمن بررسی دقیقتر سنگهای کلیوی در پیشگیری اولیه و ثانویه سنگهای ادراری مؤثر باشد.
عباس بصیری رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری نیز در مراسم رونمایی از دستگاه آنالیز سنگهای ادراری با اشاره به اینکه سرلوحه کار این مرکز ارزیابی و نیازسنجی بیماران مبتلابه مشکلات کلیوی است اظهارکرد: سنگ کلیه یکی از شایعترین بیماریهایی است که ۳۷ درصد کارکرد اورولوژیست ها را به خود اختصاص میدهد و نکته اینجاست که زمانی که فرد به این بیماری مبتلا میشود تا آخر عمر با آن درگیر خواهد بود.
وی ادامه داد: ۲.۱ میلیارد دلار در دنیا برای درمان بیماری سنگ کلیه هزینه میشود که با اقدامات پیشگیرانه به ۲هزارو دویست دلار برای هر بیمار کاهش پیدا میکند.
بصیری اظهار کرد: سنگ کلیه یکی از مشکلات شایع دنیاست و میزان عود این بیماری بالاست، بهطوریکه شیوع آن در امریکا ۸.۸درصد است، ازاینرو ما در مرکز تحقیقات یک سری نیازسنجی را در این زمینه انجام دادهایم.
رئیس مرکز تحقیقات مجاری ادراری و بیماریهای کلیوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: هزینه درمان بیماری سنگ کلیه تا سال ۲۰۳۰افزایش پیدا میکند و ما در ایران بار بیماریها را بررسی کردیم و متوجه شدیم بیماری سنگ کلیه از بار بیماری زیادی برخوردار است.
بصیری بیان کرد: میزان بروز سنگ در ایران ۱۳۶مورد به ازای هر ۱۰۰هزار نفر و بالاترین شیوع سنگ در مناطق شمال غرب و غرب کشور است و شیوع آن در بین ایرانیها بسیار بالاست.
وی افزود: ترکیب سنگ از اهمیتی بالا برخوردار است و خرید نرمافزار مخصوص تهیه راهنمای بالینی ازجمله اقدامات انجامشده درزمینهٔ بیماری سنگ کلیه در کشور است.
نظر شما