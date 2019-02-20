افزایش قیمت به بهانه کاهش سهمیه آرد /تنور گرانی نان باز هم داغ شد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: نان قوت غالب اغلب مردم و یکی از پای ثابتهای سفرههای ایرانیان است که در صبحانه، ناهار و شام روی سفره قرار می گیرد، ولی عدم نظارتهای اصولی و اساسی بر نانواییها موجب شده تا نانهای بیات و بیکیفیت روی دست مردم بماند.
این روزها با پر کشیدن قیمت کالاهای اساسی سفرههای مردم روز به روز کوچک و کوچکتر میشود و نان به یکی از اصلیترین و پرمصرفترین کالاهای سبد خانوارهای کمدرآمد تبدیل شده است، اما افزایش قیمتهای خودسرانه گاه و بیگاه و افت کیفیت موجب گلایهمندی مردم شده است.
با توجه به اینکه چندوقت پیش بود که تعدادی از نانواییهای آزاپز خودسرانه قیمت نان را افزایش دادند و عدم صرفه اقتصادی را دلیل این موضوع عنوان میکردند و حالا باز هم شاهد افزایش قیمت نان در این نانواییها در سطح شهر هستیم.
در بازدید میدانی که از نانواییهای سطح شهر کرمانشاه داشتیم برخی از شهروندان با انتقاد از پخت نامناسب و نامرغوب نان از افزایش مجدد قیمتها گلایه داشتند و میگفتند که در روزهای اخیر شاهد پخت نانهای بیکیفیت بودهایم!
موضوع را در گفتگو با برخی از نانواییها بررسی کردیم تا ببینیم علت این افزایش قیمت و کاهش کیفیت چیست که بسیاری از این نانواییهای آزادپز علت این موضوع را کاهش سهمیه آرد خود عنوان میکردند و از این موضوع انتقاد کردند و بیان داشتند که راهی به جز افزایش قیمت ندارند.
کاهش سهمیه آرد موجب بیکیفیت شدن نان میشود!
مجتبی مرادی، نایب رئیس اتحادیه نانوایان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کرمانشاه نیز جزء ۱۳ استانی بود که سهمیه آرد آزادپز نانوایی های آن کاهش یافت.
نایب رئیس اتحادیه نانوایان کرمانشاه گفت: به طور میانگین مصرف ماهانه آرد نانوایی های آزادپز در کرمانشاه به ۱۰ تن می رسد با این حال سهمیه آرد نانوایان آزادپز حداکثر ۷ تن در ماه است.
به گفته این مسئول، در شرایط اقتصادی فعلی مردم توان خرید گوشت و مواد پروتئینی مورد نیاز خود را ندارند با این حال سهمیه آرد نانوایی های آزاد کاهش یافته که با ادامه این روند رفته رفته نان نیز از چرخه مصرف مردم حذف خواهد شد.
سهمیه نانواییهای یارانهای تغییر نکرده است
مرادی با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد واحدهای یارانه ای در کرمانشاه فعال هستند، گفت: سهمیه نانوایی های یارانه ای در کرمانشاه کسر نشده و تنها سهمیه خبازی های آزادپز کاهش یافته است.
وی افزود: البته نمیتوان نانوایی های آزادپز را به معنای واقعی آزادپز تلقی کرد زیرا دولت سال گذشته گندم را به ازای هر کیلو ۱۴۰۰ تومان از کشاورزان خریداری کرد امسال نیز به ازای هر کیلو ۱۶۰۰ تومان خریداری کرده اما آن را به نانوایی ها به نرخ ۹۰۰ تومان میفروشد بنابراین نانواییهای آزادپز، نیمه آزادپز هستند.
نایب رئیس اتحادیه نانوایان کرمانشاه خاطرنشان کرد : ۷۵۰ نانوایی یارانه ای و ۲۵۰ واحد نانوایی آزادپز در شهر کرمانشاه و اطراف فعال هستند.
مرادی خاطرنشان کرد: مشکلات صنف خبازی از سال ۹۱ تاکنون ادامه دارد که البته امسال به صورت موقت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نرخ نان را افزایش دادند، اما این افزایش تنها جبران بخشی از هزینه های قبلی بود.
برخی از شهروندان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از عدم نظارت بر نانواییها انتقاد داشتند و میگفتند که نان قوت لایموت مردم است و همه مردم مجبورند آن را خریداری کنند و جایگزینی هم ندارد، لذا نباید این مسئله مورد سوءاستفاده عده قلیلی شود و سازمان صنعت و معدن توسط بازرسانش باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
این کاهش سهمیه نانواییهای آزادپز بهانهای شده برای برخی از افراد تا علاوه بر افزایش قیمت نان، کیفیت آن را هم کاهش دهند که لازم است توسط مسئولان نظارتی هرچه سریعتر این موضوع بررسی و رفع شود.
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