قصه نان بیات در مازندران ادامه دارد؛ چالش های نانوایان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: نان یکی از ارکان اصلی سفره‌های مردم مازندران است که همواره مورد توجه قرار دارد. اما کیفیت نان در این استان با چالش‌های زیادی روبرو است.

با وجود افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر، کیفیت نان همچنان تحت تاثیر ضعف در نظارت، مشکلات تأمین آرد و سوءاستفاده برخی نانوایان از مواد افزودنی قرار دارد.

ضعف در نظارت، مشکلات در تأمین آرد با کیفیت و سوءاستفاده برخی نانوایان از مواد غیرمجاز و افزودنی‌ها، عواملی هستند که باعث کاهش کیفیت نان در استان شده‌اند.

به رغم خرید نان به صورت هوشمند و از طریق دستگاه‌های کارتخوان، هنوز هم برخی نانوایان با شیوه‌های غیرقانونی آرد خارج از شبکه توزیع می‌کنند و این مشکلات همچنان بر کیفیت نان اثر می‌گذارد.

ضعف نظارت و فساد در شبکه توزیع آرد

محمدی شهروند ساروی در این زمینه می گوید: در حال حاضر نظارت‌ها به درستی اعمال نمی‌شود.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: برخی نانوایان به دلیل مشکلات موجود در تأمین آرد، به فروش آرد خارج از شبکه روی می‌آورند و این موضوع باعث کاهش کیفیت نان می‌شود. آردهای خارج از شبکه معمولاً کیفیت لازم را ندارند.

وی استفاده بی رویه از جوش شیرین و افزودنی ها را از دیگر دلایل پایین بودن کیفیت نان مطرح کرد.

آرد بی‌کیفیت؛ مشکل اصلی نانوایان

مسئله دیگری که به شدت در بین نانوایان مطرح است، تأمین آرد با کیفیت است. نانوایان استان مشکلات را به گردن آرد می اندازند.

حسینی یکی از نانوایان در این‌خصوص بیان می‌کند: برخی مواقع آردهایی که به ما می‌رسد معمولاً کیفیت خوبی ندارند و باعث می‌شود نان به درستی پخته نشود و کیفیت آن پایین بیاید.

وی با اشاره به افزایش هزینه های نانوایی ها گفت: نرخ نامه متناسب با تورم و هزینه ها نیست و کمتر کارگری حاضر به اشتغال در نانوایی است.

این نانوا اجاره بالای مغازه، دستمزدها، بیمه و هزینه های جاری را سبب زیان ده بودن نانوایی ها برشمرد.

سوءاستفاده از مواد افزودنی برای کاهش هزینه‌ها

در برخی نانوایی‌ها، برای کاهش هزینه‌ها و افزایش نرخ نان، از مواد افزودنی و گنجد استفاده می‌شود.

یکی از مشتریان نانوایی‌ها در غرب مازندران در این باره می‌گوید: متاسفانه در برخی نانوایی‌ها نان‌ها با مواد افزودنی و حجیم‌کننده‌ها تولید می‌شود. این نان‌ها نه تنها طعم خوبی ندارند، بلکه خیلی زود خراب می‌شوند. به همین دلیل ترجیح می‌دهم از نانوایی‌های محلی خرید کنم که نان‌های تازه و با کیفیت تولید می‌کنند.

جایگاه نانوایان آزادپز و نان‌های محلی

با وجود مشکلات کیفیت در نانوایی‌های دولتی، برخی از مردم ترجیح می‌دهند نان‌های محلی و سنتی را از نانوایان آزادپز خریداری کنند که قیمت آن چندبرابر نانوایی های دولتی است.

مسئولان استان نیز در حال تلاش برای بهبود وضعیت کیفیت نان در مازندران هستند. مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند که نظارت‌ها بر نانوایان افزایش یافته و در حال بررسی راهکارهایی برای تأمین آرد با کیفیت بیشتر هستند. همچنین، افزایش نظارت‌ها و برخورد با تخلفات در نانوایی‌ها جزء برنامه‌های اولویت‌دار آنهاست.

محمد مدانلو فرماندار شهرستان جویبار، بر لزوم تشدید نظارت‌ها و ارتقای کیفیت نان تأکید کرد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: چ تیم‌های نظارتی و ارزیابی محسوس و نامحسوس به‌صورت روزانه در سطح شهرستان جویبار حضور خواهند داشت تا فرآیند پخت نان را دقیق‌تر رصد کنند.

وی ادامه داد: هدف از این پایش‌ها، بررسی چالش‌های واحدهای خبازی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان است. این اقدامات با هدف رعایت استانداردهای دقیق در فرآیند تولید نان و ارتقای سطح رضایتمندی عمومی صورت می‌گیرد.

مدانلو به برخورد قاطع با تخلفات در حوزه آرد اشاره کرد و گفت: یکی از واحدهای خبازی که اقدام به عرضه آرد خارج از شبکه می‌کرد، شناسایی و پلمب شد.

سید محمد جعفری مدیرکل غله استان مازندران در این زمینه گفت: با توجه به تغییرات هزینه‌های جاری واحدهای خبازی، پیگیری‌هایی برای بررسی قیمت تمام‌شده تولید نان و اصلاح دستمزدها در دستور کار قرار گرفته است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: این اقدام‌ها می‌تواند به نانوایان کمک کند تا به صورت قانونی و با توجه به استانداردها فعالیت کنند و کیفیت نان را بهبود بخشند.

وی ادامه داد: با توجه به دستور استاندار مبنی بر تسهیل در دسترسی مردم به نان با کیفیت، هدف ما این است که از طریق پایش‌های مستمر و نظارت‌های دقیق، به مشکلات موجود در نانوایی‌ها رسیدگی کنیم و بستر لازم برای ارتقای کیفیت نان در سطح شهرستان جویبار فراهم شود.

مشکلات موجود در کیفیت نان در مازندران در حال بررسی و رفع است. با توجه به نظارت‌های جدید و پایش مستمر نانوایی‌ها، مردم امیدوارند که روند تولید نان به استانداردهای بالاتری برسد و مردم استان از نانی با کیفیت و سالم بهره‌مند شوند.

عزم جدی مسئولین در برخورد با تخلفات و ارتقای کیفیت نان، به‌ویژه در بخش‌های حساس نظارت بر فرآیند پخت، نشان‌دهنده یک گام مثبت در جهت بهبود وضعیت نان در استان است.

بیش از پنج هزار واحد نانوایی در مازندران فعال است.