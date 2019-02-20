به گزارش خبرگزاری مهر - پیمان فیض پور: سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی در حال حاضر شاهد بارش برف در محورهای استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، محورهای گرگان-شاهرود و آزادشهر-شاهرود استان گلستان، محورهای هراز، فیروز کوه و کیاسر-سمنان استان مازندران و محور جیرفت-کرمان در جنوب استان کرمان هستیم. همچنین بارش باران نیز در اکثر محورهای استان گیلان مشاهده می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه رانندگان در روزهای زمستان در خودرو خود تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند، افزود: محورهای درگز-قوچان و مشهد نیشابور استان خراسان رضوی برف و کولاک مشاهده می‌شود که در پی آن تردد تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است. همچنین شاهد مه گرفتگی همراه با کاهش دید نیز در ارتفاعات استان‌های اردبیل، اصفهان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا درباره وضعیت ترافیکی سایر راه‌های کشور نیز اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و در ادامه ترافیک آزادراه کرج-تهران از پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره نیمه سنگین است.