به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: هم‌اکنون در اکثر محورهای استان خراسان رضوی شاهد بارش باران و در برخی محورهای این استان مانند محور کلاته_ مشهد، تربت‌حیدریه_باغچه و فریمان _مشهد شاهد بارش برف هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به مه‌گرفتگی همراه با کاهش دید برای رانندگان در ارتفاعات استانهای اردبیل، اصفهان، ایلام، گلستان و خراسان رضوی، از ترافیک سنگین و نیمه‌سنگین در ورودی های کلان‌شهر تهران خبر داد و گفت: ترافیک در آزادراه کرج _ تهران محدوده‌های پل فردیس، پل کلاک و گرمدره سنگین و در آزادراه قزوین _کرج محدوده پایانه شهید کلانتری و پل فردیس و محور پاکدشت_تهران ترافیک نیمه‌سنگین و در جاده قدیم و آزادراه ساوه _ تهران در هر دو مسیر رفت و برگشت شاهد ترافیک پرحجم هستیم.