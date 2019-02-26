۷ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۲۳

رئیس مرکز اطلاعات کنترل ترافیک پلیس راهور خبر داد

برف و باران در جاده‌های خراسان رضوی

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور از بارش باران و برف در محورهای استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: هم اکنون شاهد ترافیک سنگین و نیمه سنگین در ورودی های کلان شهر تهران هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: هم‌اکنون در اکثر محورهای استان خراسان رضوی شاهد بارش باران و در برخی محورهای این استان مانند محور کلاته_ مشهد، تربت‌حیدریه_باغچه و فریمان _مشهد شاهد بارش برف هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به مه‌گرفتگی همراه با کاهش دید برای رانندگان در ارتفاعات استانهای اردبیل، اصفهان، ایلام، گلستان و خراسان رضوی، از ترافیک سنگین و نیمه‌سنگین در ورودی های کلان‌شهر تهران خبر داد و گفت: ترافیک در آزادراه کرج _ تهران محدوده‌های پل فردیس، پل کلاک و گرمدره سنگین و در آزادراه قزوین _کرج محدوده پایانه شهید کلانتری و پل فردیس و محور پاکدشت_تهران ترافیک نیمه‌سنگین و در جاده قدیم و آزادراه ساوه _ تهران در هر دو مسیر رفت و برگشت شاهد ترافیک پرحجم هستیم.

