به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، هیئتداوران پنجمین جشنواره دانشجویی ابنسینا، ۲۸ برگزیده در محورهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی (قرآن و عترت، ادبی هنری) ورزشی، اجتماعی (فعالیتهای داوطلبانه و عامالمنفعه، فعال حوزه فرهنگی اجتماعی) دانشجوی جامع بینالمللی و دانشگاهی را انتخاب کردند.
دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در توصیه خود به هیئتداوران با تأکید بر اینکه عملکرد دانشجویان بهطور جامع ارزیابی شود، افزود: معرفی برگزیدگان در روز جشنواره برای دانشجویان پیام بسیاری دارد لذا باید در انتخاب برگزیدگان دقت کنید و به افرادی رأی دهید که علاوه بر برجسته بودن در حیطه مربوطه، کارنامه آموزشی خوبی دارند.
وی افزود: در انتخابها علاوه بر امتیاز داوطلبان به میزان اثرگذاری آنان در دانشگاه نیز توجه کنید. من فکر میکنم یکی از ملاکهای مهم انتخاب این است که چندنفر از این دانشجویان در کشورشان میمانند و خدمت میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر اهمیت حفظ کیفیت جشنواره گفت: اگر میخواهیم دانشجویان شاخص را انتخاب کنیم باید آنان را براساس معیارهای بالاتری مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.
دکتر فرزین حلب چی معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اعلام نظر هیئت داوران در انتخاب برگزیدگان این دوره از جشنواره گفت: براساس رأی هیئت داوران از ۱۳۳ شرکتکننده در بخش آموزش ۷ برگزیده (جایزه سرآمدی در عملکرد تحصیلی و جایزه تلاشگر برگزیده در عرصه توسعه آموزش)، از ۱۰۶ شرکتکننده در محور پژوهش ۵ برگزیده انتخاب شدند.
وی افزود: همچنین از ۲۸ شرکتکننده در بخش قرآن و عترت ۲ برگزیده، از ۳۸ شرکتکننده در بخش هنری ادبی ۳ برگزیده، از ۲۵ برگزیده در بخش ورزشی ۴ برگزیده، از ۳۰ شرکتکننده در بخش فعالیتهای داوطلبانه و عامالمنفعه ۲ برگزیده در بخش گروهی و انفرادی، از ۵۲ شرکتکننده در بخش فرهنگی اجتماعی ۳برگزیده، یک دانشجوی جامع دانشگاهی و یک دانشجوی جامع بینالمللی و در مجموع ۲۸ دانشجوی برگزیده انتخاب شدند.
حلب چی شرکتکنندگان این دوره از جشنواره را ۳۸۲ نفر برشمرد و گفت: درمجموع بیش از ۴۰۰ فرم به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. در بخش بینالملل نیز ۲۰ دانشجو شرکت کردند. در بخش جامع نیز چون فرد برگزیده از بین دانشجویان نمونه کشوری انتخاب میشود ۱۴ شرکتکننده داشتیم.
وی با اشاره به بازنگری آییننامه جشنواره افزود: امسال تغییراتی در محورهای جشنواره بوجود آمد و دانشجویان در محورهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی شامل دو بخش قرآن- عترت و نماز و هنری- ادبی، ورزشی، اجتماعی شامل دو بخش فعالیتهای داوطلبانه و عامالمنفعه و فعال حوزه فرهنگی اجتماعی، دانشجوی جامع بینالمللی و دانشگاهی مدارک خود را ارسال کردند.
معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: امسال دانشجوی جامع بینالمللی به محورهای جشنواره اضافه شد و بر این اساس دانشجویان خارجی که در حوزههای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی فعالیت داشتند انتخاب شدند. معیار انتخاب دانشجوی جامع دانشگاه نیز از میان منتخبینی که به جشنواره نمونه کشوری معرفی میشوند؛ قرار داده شد.
وی از برگزاری این جشنواره در ۷ اسفندماه همزمان با میلاد حضرت فاطمه (س) خبرداد و گفت: امسال جایزه نقدی جشنواره به سه میلیون تومان افزایش یافت و با توجه به اینکه گرنت کمتر مورد استفاده دانشجویان قرار میگرفت از بخش جوایز حذف شد.
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