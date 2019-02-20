وزیر خارجه قطر : برجام باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسپوتنیک، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در گفتوگویی اختصاصی با روزنامه هندسبلات آلمان ضمن حمایت از توافق هستهای ایران عنوان داشت: توافق هستهای ایران با کشورهای بزرگ یک موفقیت بزرگ بود و باید حفظ شود. اما باید هر مسأله فراتر از مسئله هستهای را به تهران اطلاع داده شود و با ایران درباره آن مذاکره شود.
وی با اشاره به موضع کشورهای حوزه خلیج فارس به برجام گفت که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از توافق هستهای استقبال کردند و می خواهند که در مذاکرات در این باره مشارکت کنند.
این مقام قطری تصریح کرد: در سال ۲۰۱۷ و با سرکار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مواضع خود در قبال توافق مذکور را تغییر دادند.
وی ادامه داد: این توافق مهم و ضروری است اما باید به مشکلات منطقهای میان ایران و کشورهای عربی منطقه هم توجه کرد و اجازه نداد که تقابل جدیدی رخ دهد تا در نتیجه آن مسابقه تسلیحاتی خطرناکی در منطقه بیثبات ما رخ ندهد.
وزیر خارجه قطر در ادامه اظهارات خود گفت: اگر ایران در مقابل چشم پوشی از برنامههای هستهای خود چیزی به دست نیاورد، از توافق هستهای خارج خواهد شد و در چنین وضعیتی طرف های دیگر به خود حق میدهند که از تسلیحات هستهای برخوردار باشند و در چنین وضعیتی منطقه نظامی خواهد شد.
محمد بن عبدالرحمن درباره بحران یمن نیز گفت: یمن در آستانه یک بحران انسانی است که هیچ فردی نمیتواند آن را بپذیرد. خواستار توقف بمباران یمن و حاضر شدن طرفهای یمنی سر میز مذاکرات هستیم.
وی در این باره تصریح کرد: باید در یمن یک گفتوگوی ملی انجام شود و یمنی ها نیز باید از دیگران بخواهند که از کشورشان دور شوند.
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