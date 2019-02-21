حکم رییس جمهور برای انتصاب رییس کل سازمان نظام پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن حکم حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

در اجرای ماده(۹) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳٫۰۸٫۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب‌عالی و رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی آن سازمان در جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۶ ،به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان «رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران از خداوند متعال مسألت دارم.

حسن روحانی

​رئیس جمهوری اسلامی ایران